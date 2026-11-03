Ανταπόκριση από τις ΗΠΑ -Το iefimerida στην τελευταία συγκέντρωση του Ταλαρίκο που επιχειρεί τη μεγάλη ανατροπή στο Τέξας -Γιατί όλοι συζητούν για αυτή την κόντρα - iefimerida.gr

Στο Τέξας, ένα από τα παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, η αναμέτρηση για τη Γερουσία εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ για τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόνο ώρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σε μια κούρσα με ευρύτερη σημασία για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το Τέξας βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής εκλογικής βραδιάς στις ΗΠΑ, καθώς στο προπύργιο των Ρεπουμπλικανών ένας Δημοκρατικός φαίνεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να κερδίζει το προβάδισμα.

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Ο λόγος για την περίφημη και γνωστή πλέον μάχη Πάξτον-Ταλαρίκο.

O Ρεπουμπλικανός Κεν Πάξτον, που έχει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου και τη χρηματοδότηση του Έλον Μασκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Στα 37 του χρόνια, ο Ταλαρίκο θα επιδιώξει να επανασχεδιάσει τον πολιτικό χάρτη και να γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός που κερδίζει έδρα στη Γερουσία στην πολιτεία Lone Star από το 1988.

Αν συμβεί αυτό, θα προκαλέσει σεισμό στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. Η απειλή που συνιστά για τους Ρεπουμπλικανούς κατέστη μάλιστα σαφής πριν από λίγο καιρό όταν ο ίδιος ο Τραμπ αναφέρθηκε υποτιμητικά στον Ταλαρίκο, ο Τζέι Ντι Βανς υπονόησε ότι είναι ομοφυλόφιλος και δεξιοί influencers διέδωσαν ένα αβάσιμο ψέμα ότι εισήχθη σε κλινική ψυχικής υγείας στο Οχάιο (ήταν άρρωστος με γρίπη).

Παρά τις απεγνωσμένες επιθέσεις, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν στον Ταλαρίκο ένα μικρό προβάδισμα.

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Το iefimerida στην τελευταία συγκέντρωση του Ταλαρίκο

Το iefimerida βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων των αμερικανικών εκλογών, με την ανταποκρίτρια στις ΗΠΑ Γεωργία Γαραντζιώτη. Μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές μάχες αναμένεται να δοθεί σε ένα από τα προπύργια των Ρεπουμπλικανών και του Ντόναλντ Τραμπ, στο Τέξας, εκεί που ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζέιμς Ταλαρίκο επιδιώκει τη μεγάλη ανατροπή.

Εκλογές στις ΗΠΑ: Η ανταπόκριση της Γεωργίας Γαραντζιώτη από το Τέξας

Με μουσική, αιχμές κατά των δισεκατομμυριούχων και έκκληση για μαζική συμμετοχή στις κάλπες ολοκλήρωσε ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο την προεκλογική του εκστρατεία στο Όστιν του Τέξας.

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«Θα προκαλέσουμε έκπληξη σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν νικήσουμε αύριο τους δισεκατομμυριούχους και πάρουμε πίσω το Τέξας», τόνισε.

Με σύνθημα «το Τέξας δεν πωλείται»

«Το Τέξας δεν πωλείται», διακήρυξε επίσης ο Ταλαρίκο, στρέφοντας τα πυρά του στον Έλον Μασκ και στη χρηματοδότηση της προσπάθειας εκλογής του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Κεν Πάξτον. «Ο Έλον Μασκ προσπαθεί να αγοράσει την έδρα του Τέξας στη Γερουσία», υποστήριξε, παρουσιάζοντας την εκστρατεία του ως κινητοποίηση πολιτών απέναντι στην επιρροή των μεγάλων χρηματοδοτών.

Στο τελευταίο του μήνυμα προς τους συγκεντρωμένους, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έδωσε έμφαση στην οργάνωση της ημέρας των εκλογών. «Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει συμμετοχή ως εθελοντές, για να χτυπήσουν πόρτες, να κάνουν τηλεφωνήματα και να στείλουν μηνύματα αύριο», ανέφερε. «Και το έχουμε κάνει χωρίς να πάρουμε ούτε δεκάρα από επιτροπές πολιτικής δράσης επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια εκστρατεία που στηρίζεται στη δύναμη των πολιτών», τόνισε.

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Οι εμφανίσεις τοπικών μουσικών εναλλάσσονταν με πολιτικές ομιλίες, ενώ ο Ταλαρίκο επέστρεφε στο κεντρικό επιχείρημα της εκστρατείας του, για το ποια συμφέροντα θα εκπροσωπεί ο επόμενος γερουσιαστής. «Αυτές οι εκλογές αφορούν το αν θέλετε έναν γερουσιαστή που υπηρετεί εσάς ή τους μεγάλους χρηματοδότες», ανέφερε, κατηγορώντας τον Πάξτον ότι υπηρετεί το προσωπικό του συμφέρον.

Παράλληλα, επιχείρησε να απευθυνθεί πέρα από τα όρια της κομματικής του βάσης, προβάλλοντας μια πιο συμπεριληπτική αντίληψη για την ταυτότητα της πολιτείας. «Πιστεύω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να είναι Τεξανός. Δεν έχει σημασία αν είσαι όγδοη γενιά, όπως εγώ, ή αν έφτασες μόλις χθες», ανέφερε.

Στο κοινό, η αισιοδοξία συνοδευόταν από εκκλήσεις να μη θεωρηθεί τίποτε δεδομένο.

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Υποστηρικτής του, ο οποίος ανέφερε ότι τον είχε παρακολουθήσει σε τρεις πόλεις, δήλωσε ότι «υπάρχει μεγάλη δυναμική».

Μια υποστηρίκτριά του συνέδεσε την εκλογική κινητοποίηση με την πρώτη συμμετοχή της κόρης της στην ψηφοφορία. «Ο σύζυγός μου και εγώ πήγαμε μαζί με την κόρη μας, που μόλις έγινε 18 και ψήφισε για πρώτη φορά», ανέφερε. «Είναι πολύ ενθουσιασμένη. Βρίσκεται κι εκείνη εδώ απόψε ως εθελόντρια. Είμαστε εδώ και οι τρεις». Η ίδια ζήτησε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας, τονίζοντας ότι «έχουμε ρεπουμπλικανική ηγεσία εδώ και πολύ καιρό και δεν έχει κάνει αυτά που έλεγε ότι θα κάνει».

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν λόγους στους Δημοκρατικούς να ελπίζουν, χωρίς να εξασφαλίζουν τη νίκη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Texas Politics Project του Πανεπιστημίου του Τέξας, η έρευνα New York Times/Siena εμφανίζει τον Ταλαρίκο στο 50% έναντι 43% του Πάξτον, ενώ η YouGov δίνει 51% έναντι 47%. Άλλες πρόσφατες μετρήσεις καταγράφουν μικρότερο προβάδισμα ή ισοπαλία.

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Στο επίκεντρο των τελευταίων αναλύσεων βρίσκονται οι Λατίνοι ψηφοφόροι, τα προάστια γύρω από το Ντάλας και η συμμετοχή στην κομητεία Χάρις, με επίκεντρο το Χιούστον. Ο Ταλαρίκο χρειάζεται υψηλή προσέλευση της δημοκρατικής βάσης, ισχυρή στήριξη από ανεξάρτητους και την ψήφο μέρους των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. Ο Πάξτον επιδιώκει να συσπειρώσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους και να διατηρήσει τις μεγάλες διαφορές του κόμματός του στις αγροτικές περιοχές.

Μια νίκη του Ταλαρίκο θα μπορούσε να αλλάξει τους συσχετισμούς στη Γερουσία και να ανοίξει εσωκομματική συζήτηση στους Ρεπουμπλικανούς για την πολιτική τους κατεύθυνση. Παράλληλα, θα έδινε στους Δημοκρατικούς ισχυρό κίνητρο να επενδύσουν περισσότερους πόρους στο Τέξας, μετατρέποντας την πολιτεία σε κεντρικό πεδίο ανταγωνισμού ενόψει του 2028.

«Πρέπει να βγούμε έξω και να ψηφίσουμε»

Ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών μίλησε στην κάμερα του iefimerida και τη Γεωργία Γαραντζιώτη και τόνισε πως ήρθε η ώρα ο κόσμος να πάει στις κάλπες και να ψηφίσει.

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Όπως αναφέρει, έχει παρακολουθήσει τον Ταλαρίκο σε τρεις διαφορετικές πόλεις και έχει διαπιστώσει από κοντά τον ενθουσιασμό που προκαλεί η υποψηφιότητά του. «Υπάρχει μεγάλη δυναμική. Τον έχω δει σε τρεις πόλεις και πιστεύω ότι θα εκλεγεί», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα για τη σημασία της συμμετοχής στις κάλπες, τονίζοντας ότι κάθε ψήφος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Αναφερόμενος στον Τζέιμς Ταλαρίκο, τον χαρακτηρίζει έναν πολιτικό που εμπνέει, διαθέτει ενέργεια, ενθουσιασμό και δημιουργικότητα. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για έναν δραστήριο πολιτικό, ο οποίος καταφέρνει να κινητοποιεί τους πολίτες, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του, τον οποίο ο ίδιος θεωρεί διεφθαρμένο και χωρίς ιδιαίτερη δημιουργικότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ο Κεν Πάξτον, γενικός εισαγγελέας του Τέξας, ο οποίος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διαδικασία καθαίρεσης και σοβαρές καταγγελίες για οικονομικά αδικήματα. Ο Αμερικανός ψηφοφόρος επισημαίνει ότι, παρά τις περιπέτειές του, ο Πάξτον εξακολουθεί να διεκδικεί την εκλογή του, εκφράζοντας την άποψη ότι πολλοί πολίτες δεν τον θεωρούν πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να του εμπιστευτούν ξανά ένα δημόσιο αξίωμα.

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Η συζήτηση αναδεικνύει το έντονο πολιτικό ενδιαφέρον στο Τέξας, τη σημασία της συμμετοχής των ψηφοφόρων και το κλίμα που επικρατεί γύρω από τις υποψηφιότητες και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στην πολιτεία.