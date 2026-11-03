 Ανταπόκριση από ΗΠΑ: Άνοιξαν οι ουρανοί στο Χιούστον, μειωμένη η προσέλευση λόγω βροχής -Ανησυχία σε Δημοκρατικούς-Ρεπουμπλικανούς, δείτε φωτό & βίντεο - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ανταπόκριση από ΗΠΑ: Άνοιξαν οι ουρανοί στο Χιούστον, μειωμένη η προσέλευση λόγω βροχής -Ανησυχία σε Δημοκρατικούς-Ρεπουμπλικανούς, δείτε φωτό & βίντεο

Υπό βροχόπτωση η ψηφοφορία στο Χιούστον
Υπό συνεχή βροχόπτωση η ψηφοφορία στο Χιούστον
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ

Με αρκετά προβλήματα συνεχίζεται η ψηφοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ενδιάμεσες εκλογές 2026.

Στο Χιούστον, στην κομητεία Χάρις (που είναι η πολυπληθέστερη κομητεία στην πολιτεία του Τέξας) «άνοιξαν οι ουρανοί», με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί η προσέλευση των ψηφοφόρων στο μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο.

Οι άνθρωποι που πηγαίνουν να ψηφίσουν είναι λιγοστοί, κάτι που συμβαίνει και σε άλλες περιοχές στην πολιτεία του Τέξας, όπου αναμένεται μια από τις πιο αμφίρροπες μάχες των εκλογών. Και αυτό διότι σε αυτό το προπύργιο των Ρεπουμπλικανών φαίνεται ότι ένας Δημοκρατικός, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα κερδίσει.

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Όπως και να 'χει, η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή έχει δημιουργήσει ανάσχεση στην προσέλευση των πολιτών, προκαλώντας ανησυχία στα στρατόπεδα Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες από μεγάλο εκλογικό κέντρο στο Χιούστον του Τέξας:

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