Ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά σε πανεπιστημιούπολη στη Φλόριντα -12 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι ανήλικοι - iefimerida.gr

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες και άλλος ένας προσπαθώντας να σωθεί, το Σάββατο το βράδυ, κοντά σε πανεπιστημιούπολη στη Φλόριντα, ανακοίνωσαν οι Αρχές της πολιτείας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος του Ταλαχάσι (TPD), οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 20:00, στη διασταύρωση των οδών Perry και Manatee Street, κοντά στο στάδιο Bragg.

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Από τους 12 τραυματίες, οι 11 φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο. Τουλάχιστον τρία από τα θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι εννέα τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η αρμόδια μονάδα εξιχνίασης βίαιων εγκλημάτων έχει αναλάβει την υπόθεση και εργάζεται για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυροβολισμοί ή για τα κίνητρα των δραστών.

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Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Florida A&M εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό, διαβεβαιώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις του παραμένουν ασφαλείς, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από το συμβάν. Το πανεπιστήμιο κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των αστυνομικών αρχών.

Το πανεπιστήμιο διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως μέλη της δικής του κοινότητας εμπλέκονται στο περιστατικό.