 Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί / Φωτογραφία αρχείου: Remon Haazen/Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του πρώην προέδρου της χώρας, Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για επανεκλογή το 2012.

Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Διατάχθηκε ωστόσο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ο πρώην αρχηγός κράτους δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γαλλία Ανώτατο Δικαστήριο Νικολά Σαρκοζί καταδίκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ