Ανοιχτό μικρόφωνο «πρόδωσε» το πικάντικο αστείο του Αυστραλού πρωθυπουργού στη σύνοδο για το κλίμα -Η ατάκα για το ανδρικό μόριο [βίντεο]

Μια αμήχανη αλλά και χιουμοριστική στιγμή καταγράφηκε στη σύνοδο COP31 για το κλίμα, με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανίζι, παρατήρησε πού τοποθετούσε το κινητό του ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Μπόουεν. Τον προέτρεψε να μην το βάζει κοντά στο στήθος, πυροδοτώντας μια συζήτηση για τις επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων.

Ο Κρις Μπόουεν εξήγησε ότι είναι πλέον πιο προσεκτικός και έχει σταματήσει να τοποθετεί το κινητό στην τσέπη του παντελονιού. Η συζήτηση αρχικά επικεντρώθηκε στις πιθανές επιπτώσεις στην καρδιά και τον καρδιακό ρυθμό.

Ο Αλμπανίζι διέκοψε τον υπουργό του, σχολιάζοντας αστειευόμενος ότι ο λόγος της προσοχής του αφορά το πέος του. Ο Μπόουεν απάντησε χιουμοριστικά ότι το όργανο αυτό είναι «πιο σημαντικό από την καρδιά», προκαλώντας γέλια.

Η ιδιωτική συνομιλία μεταδόθηκε από το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο Channel Seven. Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, δηλώνοντας ότι οι δύο πολιτικοί απλώς αστειεύονταν μεταξύ των συναντήσεών τους.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός πιάστηκε από ανοιχτό μικρόφωνο να αστειεύεται με τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Μπόουεν, για την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και τις πιθανές επιπτώσεις της στα ανδρικά γεννητικά όργανα.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της συνόδου COP31 για το κλίμα, στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ο Αυστραλός πρωθυπουργός συνομιλούσε με τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Μπόουεν, περιμένοντας να ξεκινήσει μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Η ιδιωτική συνομιλία των δύο πολιτικών μεταδόθηκε από την αυστραλιανή τηλεόραση.

Το αστείο του Αλμπανίζι για τα κινητά τηλέφωνα και τα ανδρικά γεννητικά όργανα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αλμπανίζι παρατήρησε πού τοποθετούσε ο Μπόουεν το κινητό του τηλέφωνο.

«Εκεί βάζεις το κινητό σου; Μην το κάνεις», του είπε, δείχνοντας την αριστερή τσέπη του σακακιού του, στο ύψος του στήθους.

Η παρατήρηση αυτή πυροδότησε μια συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της καρδιάς και του καρδιακού ρυθμού.

«Είμαι πιο προσεκτικός πλέον… Έχω σταματήσει να το βάζω στην τσέπη του παντελονιού μου», άρχισε να εξηγεί ο Μπόουεν, προτού τον διακόψει ο πρωθυπουργός.

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«Εξαιτίας του πέους σου», σχολίασε αστειευόμενος ο Αλμπανίζι.

«Είναι αρκετά σημαντικός — θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ακόμη πιο σημαντικός από την καρδιά», απάντησε ο υπουργός Ενέργειας, με τους δύο άνδρες να ξεσπούν σε γέλια.

Το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο Channel Seven μετέδωσε πρώτο, το βράδυ της Παρασκευής, απόσπασμα από τη συνομιλία τους.

Εκπρόσωπος του Αλμπανίζι επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, δηλώνοντας ότι οι δύο πολιτικοί «αστειεύονταν ανάμεσα στις συναντήσεις τους», σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων του ομίλου Nine.

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