Ανοίγουν σήμερα οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας - iefimerida.gr

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας ανοίγουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ για τους πιστούς.

Οι Άγιοι Τόποι είχαν κλείσει έπειτα από σχεδόν δύο μήνες λόγω του πολέμου στην περιοχή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα και τη θρησκευτική ζωή στην ιερή πόλη.

Η πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως παραμένει περιορισμένη, παρά τις προσπάθειες των πιστών να εισέλθουν, με τις θρησκευτικές τελετές να πραγματοποιούνται εκτός Παλιάς Πόλης, όπου οι περιορισμοί είναι πιο χαλαροί. Οι Άγιοι Τόποι, στο ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περιλαμβάνουν το Τείχος των Δακρύων για τους Εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους Χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους.

Άγιο Φως: Στα Ιεροσόλυμα το Μ. Σάββατο η ελληνική αποστολή

Η ελληνική αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου από την Ελευσίνα προς το Τελ Αβίβ, ενώ η μεταφορά προς τα Ιεροσόλυμα θα γίνει οδικώς υπό αυστηρή αστυνομική εποπτεία. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διεξαγωγή της τελετής.

Ο υπουργός Υγείας και αρμόδιος για τις θρησκευτικές τελετές Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε: «Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πραγματοποιηθεί κανονικά η μεταφορά του Αγίου Φωτός, όπως κάθε χρόνο».