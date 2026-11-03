Συντριβή τζετ στη Φλόριντα: Το ανησυχητικό μήνυμα που έστειλε η 20χρονη συγκυβερνήτης στον φίλο της λίγα λεπτά πριν την πτώση - iefimerida.gr

Η 20χρονη συγκυβερνήτης του αεροσκάφους Learjet 60 που συνετρίβη την Κυριακή στη Φλόριντα, είχε στείλει ένα ανησυχητικό μήνυμα στον σύντροφό της πριν τη μοιραία πτώση.﻿

Η Νατάλια Γκαντέλχα Φιλγκέιρας, η οποία θα έκλεινε τα 21 της χρόνια τον Ιανουάριο, είχε αποκτήσει την πρώτη της άδεια χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους σε ηλικία μόλις 17 ετών, όταν ακόμη φοιτούσε στο λύκειο.

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Η Νατάλια Γκαντέλχα Φιλγκέιρας

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε στην εφημερίδα New York Post από τη μητέρα της, Καμίλα, και τον πατριό της, Τιάγκο Κορτελέτι, ενώ, όπως επιβεβαιώνουν τόσο η αμερικανική εφημερίδα όσο και οι Times, είναι αυτή που συνομιλούσε με τον πύργο ελέγχου, πριν τη μοιραία συντριβή.

Η Φιλγκέιρας, με 1.300 ώρες πτήσης στο ενεργητικό της, βρισκόταν στο πιλοτήριο του Learjet 60, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, πριν συντριβεί στην κομητεία Παλμ Μπιτς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το αεροπλάνο πραγματοποιούσε κατακόρυφη πτώση με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 20.000 πόδια ανά λεπτό, προτού προσκρούσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες.

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Το μήνυμα στον φίλο της

Μάλιστα, μόλις δέκα λεπτά πριν από τη συντριβή είχε επικοινωνήσει με τον σύντροφό της, Τζάστιν, ενημερώνοντάς τον για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετώπιζε.

«Του είπε απλώς: “Έχω αναταράξεις, έχω πάγο”», ανέφερε, μεταφέροντας το τελευταίο μήνυμα της νεαρής γυναίκας πριν από την τραγωδία.

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«Ήξερα ότι το αεροπλάνο θα μου την πάρει»

Η μητέρα της νεαρής πιλότου περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια την απώλεια της κόρης της, αποκαλύπτοντας ότι, παρά την υπερηφάνεια που ένιωθε για την επαγγελματική της πορεία, φοβόταν πάντα πως το πάθος της για τις πτήσεις θα μπορούσε κάποτε να αποβεί μοιραίο.

«Ήθελα να ζήσει το όνειρό της, αλλά ήξερα ότι το όνειρό της θα ήταν αυτό που θα την έπαιρνε μακριά μου», δήλωσε η Καμίλα από το σπίτι της στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

«Ήξερα πως ένα αεροπλάνο θα μου την έπαιρνε. Το ήξερα πάντα, αλλά ήμουν τόσο περήφανη γι' αυτήν. Ξέρω ότι ζούσε το όνειρό της», πρόσθεσε.

Ο πατριός της, Τιάγκο Κορτελέτι, 44 ετών, ανέφερε ότι η 20χρονη εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος τους τελευταίους εννέα μήνες.

Νατάλια Γκαντέλχα Φιλγκέιρας

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Πήρε δίπλωμα πιλότου πριν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης

Η Φιλγκέιρας μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς και είχε απασχολήσει τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, όταν απέκτησε την άδεια χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους σε ηλικία 17 ετών, προτού ακόμη πάρει δίπλωμα οδήγησης.

Ως μαθήτρια της τελευταίας τάξης του West Boca Raton High School, είχε αρχίσει μαθήματα πτήσης το 2020, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του πατέρα της, ο οποίος είχε μάθει να πετάει το 2018 ως χόμπι.

Η ίδια είχε περιγράψει με χιούμορ την ασυνήθιστη αυτή συνθήκη σε συνέντευξή της στο CBS12: «Πραγματικά καυχιέμαι για αυτό, γιατί όταν οι άλλοι λένε “α, δεν μπορείς να οδηγήσεις”, τους απαντώ “ναι, αλλά εγώ μπορώ να πετάξω”».

Η Φιλγκέιρας ήταν η μεσαία από τις τρεις αδελφές της οικογένειας και είχε αγαπήσει την αεροπορία από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο πατέρας της την έπαιρνε μαζί του στις πτήσεις με το μικρό αεροσκάφος Beechcraft Bonanza.

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Η μητέρα της θυμήθηκε τη στιγμή που η κόρη της ανακοίνωσε για πρώτη φορά την απόφασή της να γίνει πιλότος.

«Μία μέρα αφότου είχε πετάξει μαζί του, γύρισε στο σπίτι, μπήκε στο δωμάτιό μας και μου είπε: “Θα γίνω πιλότος”. Κι εγώ της απάντησα: “Όχι, δεν θα γίνεις”», ανέφερε συγκινημένη.

Όπως είπε, ο πατριός της τότε την κοίταξε και της απάντησε: «Αν αυτό θέλει να κάνει, θα γίνει πιλότος».

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Το όνειρο για τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Η νεαρή είχε αποκτήσει την άδεια πιλότου μέσω της Aviation Academy της σχολικής περιφέρειας της κομητείας Παλμ Μπιτς, η οποία χρηματοδότησε την εκπαίδευσή της μετά την έναρξη του σχετικού προγράμματος το 2023.

Στη συνέχεια αποφοίτησε από τη σχολή πτήσεων American Flyers, με έδρα το Άντισον του Τέξας και παράρτημα στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα. Αρχικά εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια σε άλλη σχολή στο Φορτ Λόντερντεϊλ, προτού αναλάβει νέα θέση ως πιλότος.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, φιλοδοξούσε να γίνει πιλότος σε μεγάλη εμπορική αεροπορική εταιρεία, με την American Airlines να αποτελεί έναν από τους επαγγελματικούς της στόχους. Ωστόσο, ήταν ακόμη πολύ μικρή για να υποβάλει αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση με τον σύντροφό της, συνοδεύοντάς το με μια αναφορά στα επαγγελματικά προσόντα και των δύο.

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«Πόσο συχνά συναντά κανείς δύο πιλότους κάτω των 21 ετών, με άδεια επαγγελματία πιλότου, πολυκινητήριου αεροσκάφους, πτήσης με όργανα και εκπαιδευτή πιλότων;», έγραφε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της αποκάλυψε ότι όσοι συνεργάστηκαν μαζί της εντυπωσιάστηκαν από τις ικανότητες και την αφοσίωσή της.

«Όλοι ήταν εντυπωσιασμένοι μαζί της. Την προσέλαβαν επειδή γνώριζαν πόσο καλή ήταν και πόσο αγαπούσε αυτό που έκανε», είπε.

«Ξέρω ότι, αν μπορούσε να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα έφευγε, αυτός θα ήταν ο τρόπος της. Αλλά δεν ήθελα να συμβεί τόσο σύντομα», πρόσθεσε.