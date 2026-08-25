Τρομακτικός ανεμοστρόβιλος στη Γαλλία: 41 τραυματίες και 300 σπίτια κατεστραμμένα -Άνευ προηγουμένου εικόνες, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα ανεμοστρόβιλου από το χωριό Πομάς, στην περιοχή Οντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, αφήνοντας πίσω του 41 τραυματίες και περίπου 300 κατεστραμμένες ή σοβαρά πληγείσες κατοικίες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σαράντα ένας άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, με τους δεκαπέντε εξ αυτών να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα σε απολογισμό των εκτεταμένων καταστροφών στην κοινότητα του Πομάς.

Μια έγκυος γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σπιτιού της και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, δύο άτομα που αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν σώοι φέροντας ελαφρά τραύματα από την κακοκαιρία.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με περισσότερους από 120 άνδρες, επιχειρούν για την ασφάλιση των κατεστραμμένων κτιρίων. Η χωροφυλακή περιπολεί την περιοχή, ενώ δημιουργήθηκαν δύο χώροι φιλοξενίας για τους πληγέντες κατοίκους.

Η κακοκαιρία έπληξε ολόκληρη τη νότια Γαλλία με ανέμους έως 117 χλμ./ώρα και ισχυρές χαλαζοπτώσεις. Περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και τα αεροδρόμια.

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή περίπου στις 17:20 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου, την ώρα που μεγάλο τμήμα της νοτιοδυτικής Γαλλίας βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρές καταιγίδες.

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Το Πομάς, μια κοινότητα περίπου 1.000 κατοίκων, ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Λιμού, βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά αντιμέτωπο με εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής.

Στέγες ξηλώθηκαν, τοίχοι κατέρρευσαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στους δρόμους από τη μανία του ανεμοστρόβιλου.

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41 τραυματίες -Στο νοσοκομείο 15 άνθρωποι

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των γαλλικών Αρχών, 41 άνθρωποι χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα, ενώ 15 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε όταν τμήμα του σπιτιού της κατέρρευσε από τον ανεμοστρόβιλο. Ο σύζυγός της δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η χωροφυλακή ανέφερε ότι το σώμα της προστατεύτηκε από έναν καναπέ, ο οποίος φαίνεται πως απέτρεψε ακόμη σοβαρότερο τραυματισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του εμβρύου.

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Οι Αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι δύο άνθρωποι που είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι εντοπίστηκαν τελικά σώοι, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.

«Το χωριό είναι μισοκατεστραμμένο» -Πάνω από 120 πυροσβέστες στο σημείο

Η εικόνα που αντίκρισαν οι κάτοικοι μετά το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου ήταν δραματική.

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«Έγινε τόσο γρήγορα. Ο ουρανός σκοτείνιασε ξαφνικά, άρχισε να φυσάει και αντικείμενα πετούσαν στον αέρα», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής, σημειώνοντας ότι το χάος διήρκεσε μόλις δύο με τρία λεπτά.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, με ενισχύσεις να αναμένονται από γειτονικούς νομούς. Τα συνεργεία ασφαλίζουν τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.

Παράλληλα, δυνάμεις της χωροφυλακής πραγματοποιούσαν περιπολίες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς πολλές κατοικίες έχουν μείνει ουσιαστικά «ανοιχτές» μετά την καταστροφή των στεγών.

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Για τους κατοίκους που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους άνοιξαν δύο χώροι φιλοξενίας, ένας στο Πομάς και ένας στη Λιμού.

Πολλοί δρόμοι παρέμειναν κλειστοί εξαιτίας πεσμένων δέντρων και οχημάτων που παρασύρθηκαν, αλλά και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

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Έως 117 χλμ./ώρα οι άνεμοι - 2.800 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη τη νότια Γαλλία. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία κατέγραψε ριπές ανέμου έως και 117 χλμ./ώρα στο Αρκέτ-αν-Βαλ και 106 χλμ./ώρα στο Λεζινιάν-Κορμπιέρ.

Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές καταγράφηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, με χαλάζι διαμέτρου έως και 3-5 εκατοστών.

Περίπου 2.800 νοικοκυριά σε δέκα χωριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έσπευσαν να αποκαταστήσουν τις βλάβες στο δίκτυο.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Δρομολόγια τρένων καθυστέρησαν, δρόμοι έκλεισαν, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας και της Τουλούζης, αλλά ακόμη και στο Παρίσι.

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Η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή ήρθη στις 19:00 τοπική ώρα, όμως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμειναν σε πλήρη επιφυλακή.

Οι εικόνες από το Πομάς, με κατεστραμμένες στέγες, ξεριζωμένα δέντρα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.