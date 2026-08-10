Ανείπωτη καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ: Πάνω από 100 οι νεκροί -Βίντεο σοκ - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη χώρα.

Ο απολογισμός αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες αναφορές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέλα, 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός αυξημένος από τους 82 που ήταν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία.

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Τουλάχιστον 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 61 κτίρια έχουν καταρρεύσει, πρόσθεσε ο Κολομβιανός πρόεδρος.

Είπε ότι η διάσωση των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

Αναστολή μαθημάτων και προσωρινό καταφύγιο στη Μανιθάλες

Στη Μανιθάλες οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Παράλληλα, σχολεία και πανεπιστήμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του δημάρχου, μέσω του X.

Οι Αρχές δημιούργησαν επίσης προσωρινό καταφύγιο στο Greater Coliseum για ανθρώπους που χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο.

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«Στο Greater Coliseum έχει δημιουργηθεί προσωρινό καταφύγιο για όσους χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος. Όσοι το χρειάζονται μπορούν να μεταβούν στον χώρο αυτόν», αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Πανικός στο αεροδρόμιο της Περέιρα

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Matecaña, στην Περέιρα, την ώρα της ισχυρής δόνησης.

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Βίντεο δείχνει επιβάτες και εργαζόμενους να τρέχουν για να βρουν ασφαλές σημείο, ενώ τμήματα του κτιρίου αρχίζουν να καταρρέουν. Σε άλλο βίντεο φαίνονται οι εκτεταμένες ζημιές, με μεγάλα τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει και συντρίμμια και σκόνη να έχουν καλύψει τους χώρους του αεροδρομίου.

Τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά. Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάντρο Έντερ, δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Έκανε, επίσης, λόγο για «μεγάλες ζημιές», που αξιολογούνται με τη χρήση drones.

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο Μπουεναβεντούρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

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Ο ισχυρότερος σεισμός της τελευταίας δεκαετίας

Η Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία χαρακτήρισε τη σημερινή δόνηση ως τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ο σεισμός «έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και σε γειτονικές χώρες, όπως η Βενεζουέλα, ο Ισημερινός και ο Παναμάς».

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Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί δύο μετασεισμοί, μεγέθους 2,8 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος του σεισμού διαφέρουν. Το Ευρωπαϊκό EMSC τον υπολόγισε στους 7,4 βαθμούς, με εστιακό βάθος 115 χιλιομέτρων, ενώ το αμερικανικό USGS τον μέτρησε στους 7,1 βαθμούς και σε βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων, σημειώνοντας ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία και η UNGRD έδωσαν χαμηλότερη εκτίμηση, στους 6,6 βαθμούς. Σύμφωνα με την UNGRD, ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 το πρωί, σε βάθος 79 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσόκο.

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Κέντρο έκτακτης ανάγκης με εντολή του προέδρου

Ο πρόεδρος της Κολομβίας διέταξε τη δημιουργία ενοποιημένου κέντρου διοίκησης στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, με στόχο τον συντονισμό της αντιμετώπισης της καταστροφής και την υποστήριξη των πληγέντων.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος ζήτησε επίσης «λεπτομερή έκθεση» από τον διευθυντή της εθνικής μονάδας διαχείρισης κινδύνων καταστροφών.

«Θα βρεθώ προσωπικά στην Περέιρα για να σταθώ στο πλευρό των πληγέντων και να επαληθεύσω την ανταπόκριση της κυβέρνησης. Δεν είστε μόνοι. Το κράτος είναι παρόν και ενεργεί» δήλωσε, καθώς οι επιχειρήσεις αποτίμησης των ζημιών και αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Ρούμπιο: «Έτοιμη να στηρίξει τον λαό της Κολομβίας» η κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Κολομβία, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να βοηθήσει.

«Είναι έτοιμη να στηρίξει τον λαό της Κολομβίας» έγραψε ο Ρούμπιο στο X, καλώντας παράλληλα τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παρακολουθούν τις ενημερώσεις της αμερικανικής πρεσβείας στην Μπογκοτά.

Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής του SkyNews Ντέιβιντ Μπλέβινς προειδοποίησε ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί περαιτέρω.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπάρχει και «μία ελπίδα», καθώς το μεγάλο εστιακό βάθος του σεισμού ενδέχεται να περιόρισε τις καταστροφές.

«Ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος άνω των 60 μιλίων. Συγκριτικά, οι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο είχαν βάθος μόλις έξι μίλια... Αυτός εδώ είναι πολύ βαθύτερος και ελπίζουν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μικρότερος», ανέφερε.

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Σύμφωνα με την ανάλυση, οι σεισμοί μικρότερου βάθους τείνουν να προκαλούν μεγαλύτερες καταστροφές. Παρά το γεγονός αυτό, ο Μπλέβινς χαρακτήρισε τον σεισμό «καταστροφικό για αυτή την περιοχή του κόσμου».

Φωτογραφίες: AP

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