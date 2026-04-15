Άνδρας πήγε στο νοσοκομείο με πόνο στο στομάχι και βρήκαν μέσα του ένα θερμόμετρο υδράργυρου -Σοκαρει η εικόνα - iefimerida.gr

Σαν από θαύμα ζει ένας νεαρός άνδας στην Κίνα, ο οποίος κατάπιε ένα θερμότερο υδράργυρου όταν ήταν παιδί και ζούσε με αυτό μέσα στο σώμα του για 20 χρόνια.

Ο 32χρονος Γουάνγκ πήγε στο νοσοκομείο υποφέροντας από πόνο στο στομάχι, όταν οι γιατροί ανακάλυψαν έκπληκτοι ότι το θερμόμετρο βρισκόταν ακόμα μέσα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν την παρουσία του θερμόμετρου υδραργύρου στο δωδεκαδάκτυλο

Σύμφωνα με την South China Morning Post , στο νοσοκομείο ο άνδρας έκανε απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες), οι οποίες αποκάλυψαν την παρουσία του θερμόμετρου υδραργύρου στο δωδεκαδάκτυλο.

Το κατάπιε 12 χρονών και ζούσε με αυτό, χωρίς να σπάσει μέσα του

Η άκρη του θερμόμετρου πίεζε το εντερικό τοίχωμα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διάτρησης και σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας.

Επίσης, αν και δεν είχε συμβεί τόσα χρόνια, υπήρχε ο κίνδυνος να σπάσει το θερμόμετρο και να διαχυθεί ο υδράργυρος μέσα στο σώμα του, δηλητηριάζοντας τον οργανισμό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά οι γιατροί αφαίρεσαν το θερμόμετρο με μια χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτή, λόγω της θέσης του θερμομέτρου κοντά στους χοληφόρους πόρους και του κινδύνου τραυματισμού του εντερικού τοιχώματος.

Το θερμόμετρο αφαιρέθηκε ακέραιο, αν και οι ενδείξεις μέτρησης είχαν πλέον ξεθωριάσει

Ο Γουάνγκ αποκάλυψε στους γιατρούς ότι είχε καταπιεί το θερμόμετρο κατά λάθος όταν ήταν 12 ετών, αλλά δεν το είπε τους γονείς του επειδή φοβόταν την αντίδρασή τους.

Καθώς δεν παρουσίασε άμεσα συμπτώματα και δεν ένιωθε καμία ενόχληση έκτοτε το περιστατικό ξεχάστηκε με την πάροδο του χρόνου.