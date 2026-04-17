Βρυξέλλες: Φαντασμαγορικό σόου για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, με F-35, πυροτεχνήματα και διεθνείς προσκεκλημένους - iefimerida.gr

Εντυπωσιακή εκδήλωση για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ετοιμάζεται στις Βρυξέλλες με F-35, πυροτεχνήματα και διεθνείς προσκεκλημένους!!

Στις Βρυξέλλες προγραμματίζεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στα τέλη Ιουνίου για τον εορτασμό των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Πεντηκονταετίας και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στο Βέλγιο, Μπιλ Γουάιτ, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, συναυλία διεθνούς καλλιτέχνη και φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, χαρακτηρίζοντάς την «το μεγαλύτερο γεγονός».

Εντυπωσιακό σόου στις βρυξέλλες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπερπτήσεις F-35, F-16 και αεροσκαφών A400, τα οποία θα σχηματίσουν εντυπωσιακούς σχηματισμούς πάνω από την πρωτεύουσα του Βελγίου, πριν κορυφωθεί η βραδιά με πυροτεχνήματα διάρκειας 30 λεπτών.

Παρουσία ηγετών και προσκεκλημένων﻿

Στην εκδήλωση αναμένονται περίπου 5.000 θεατές, μεταξύ των οποίων ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και πιθανή παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Αεροπορικές επιδείξεις και μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές σχεδιάζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας και της διεθνούς βαρύτητας της εκδήλωσης, ενώ η ακριβής λίστα καλλιτεχνών και επισήμων συμμετοχών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι παρότι η επίσημη Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ είναι η 4η Ιουλίου, η συγκεκριμένη εκδήλωση στις Βρυξέλλες έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου, στο πλαίσιο των ευρύτερων εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται σε μία μόνο ημέρα, αλλά διανέμονται χρονικά, με στόχο να αναδειχθεί διεθνώς το επετειακό πρόγραμμα και να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επίσημοι και θεατές.