Η απίστευτη ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης μιας έφηβης -Τι αποκαλύφθηκε 32 χρόνια μετά - iefimerida.gr

Μια έφηβη που εξαφανίστηκε στην Αριζόνα το 1994 εντοπίστηκε 32 χρόνια αργότερα να ζει ως μητέρα τριών παιδιών, αποκαλύπτοντας ότι είχε φύγει οικειοθελώς.

Η Christina Plante χάθηκε τον Μάιο του 1994 από το σπίτι της στο Star Valley της Αριζόνα, όταν ήταν μόλις 13 ετών. Η εξαφάνισή της είχε προκαλέσει εκτεταμένες έρευνες και υποψίες απαγωγής. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η Plante εντοπίστηκε ζωντανή στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι, όπου ζει ως 45χρονη παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών.

Η νέα ζωή στο Μιζούρι

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Plante ζει σε σπίτι πέντε υπνοδωματίων με τον σύζυγό της, Shaun Hollon, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1998. Φέρεται να απέκτησε τρεις γιους, να ολοκλήρωσε σπουδές ψυχολογίας και να εργάζεται πλέον σε εταιρεία ιδιωτικών ερευνών. Παρά την αποκάλυψη της ταυτότητάς της, έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες για τα 30 χρόνια που μεσολάβησαν.

«Το έσκασε» αλλά δεν θέλει να πει πώς

Ο αναπληρωτής σερίφης της κομητείας Gila, Jim Lahti, δήλωσε ότι η Plante παραδέχτηκε πως έφυγε από μόνη της, χωρίς να αποκαλύψει ποιος τη βοήθησε ή πώς κατάφερε να εξαφανιστεί. «Δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα μαζί μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ίδια επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της.

Η έφηβη είχε εξαφανιστεί το 1994 / Φωτογραφία: Gila County Sheriff's Office

Υποψίες απαγωγής από τη μητέρα της

Για χρόνια οι αρχές πίστευαν ότι η μητέρα της, Mary, την είχε απαγάγει, καθώς η έφηβη ήθελε να ζήσει μαζί της παρά την επιμέλεια που είχε ο πατέρας της. Ο πρώην αναπληρωτής σερίφης Terry Hudgens ανέφερε ότι μητέρα και κόρη συναντήθηκαν σε στάβλο όπου η Plante είχε το άλογό της και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν από το αεροδρόμιο του Φοίνιξ.

Η υπόθεση ανακινήθηκε από την ειδική ομάδα αστυνομικών Cold Case υπό τον επικεφαλής της ομάδας Jamie Garrett, η οποία χρησιμοποίησε σύγχρονα εργαλεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίσει την Plante. Όταν τη βρήκαν, εκείνη αποκάλυψε ότι δεν είχε απαχθεί αλλά είχε φύγει οικειοθελώς. «Σκεφτόμουν: Θεέ μου, δηλαδή απλά το έσκασες», δήλωσε ο Garrett.

Η Christina Plante ζει στο Μιζούρι με τον σύζυγό της / Φωτογραφία: Facebook

Επιφυλακτική και προστατευτική απέναντι σε όσους τη βοήθησαν

Η Plante αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενοχοποιήσουν άτομα που ίσως τη βοήθησαν να φύγει. Σύμφωνα με τον Lahti, ήταν «πολύ επιφυλακτική» και αποφασισμένη να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της.

Η μητέρα της ζούσε στο ίδιο μέρος

Αρχεία ιδιοκτησίας δείχνουν ότι η μητέρα της ζούσε επίσης στο Σπρίνγκφιλντ ήδη από το 1995. Αργότερα ξαναπαντρεύτηκε, αλλά ο δεύτερος σύζυγός της πέθανε το 2006. Τον Δεκέμβριο του 2024, η Plante ορίστηκε δικαστικά ως κηδεμόνας της μητέρας της, η οποία πάσχει από νόσο Πάρκινσον και ζει πλέον σε μονάδα φροντίδας.