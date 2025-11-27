 ΗΠΑ: Αναστέλλεται η εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν - iefimerida.gr
ΗΠΑ: Αναστέλλεται η εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν

Αφγανοί μετανάστες
Αφγανοί μετανάστες / Φωτογραφία αρχείου AP
Η USCIS σταμάτησε την επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης από Αφγανούς, για επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας.

Πιο αναλυτικά, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω "X" ότι μετά την επίθεση εναντίον εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, που αποδίδεται σε Αφγανό, σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

