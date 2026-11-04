Ανάλυση NBC για τις ενδιάμεσες εκλογές: Γυναίκες, κάτοικοι προαστίων και Λατινοαμερικανοί χάρισαν τη νίκη στους Δημοκρατικούς - iefimerida.gr

Σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου NBC η οποία βασίζεται στα πρώτα αποτελέσματα, σε δημοσκοπικά στοιχεία και εκτιμήσεις, οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σημαντικές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα των ενδιάμεσων εκλογών.

Το Δημοκρατικό κόμμα ανέκτησε τον έλεγχο της Γερουσίας, αφού οι υποψήφιοί του κέρδισαν σε μια σειρά πολιτειών όπου δεν είχαν σημειώσει επιτυχία εδώ και χρόνια, αν όχι δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων της Νότιας Καρολίνας, της Βόρειας Καρολίνας, του Οχάιο, του Τέξας, της Αϊόβα και του Κάνσας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαρωτική επικράτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι Δημοκρατικοί αναμένεται να καταλάβουν 255 έδρες, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο του Σώματος, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί περιορίζονται στις 180. Πρόκειται για καθαρή ανατροπή των συσχετισμών, καθώς το κόμμα του Αμερικανού προέδρου χάνει συνολικά 40 έδρες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2024.

Η έκταση της ήττας των Ρεπουμπλικανών περιορίζει σημαντικά την πολιτική δυνατότητα του Τραμπ να προωθεί απρόσκοπτα την ατζέντα του στο Κογκρέσο, καθώς οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τον έλεγχο της νομοθετικής διαδικασίας στη Βουλή.

Η Γερουσία περνά επίσης στους Δημοκρατικούς

Ακόμη πιο ηχηρή είναι η ανατροπή στη Γερουσία, όπου, σύμφωνα με τις προβολές του NBC News, οι Δημοκρατικοί μέχρι τις 9:30 ώρα Ελλάδας εξασφαλίζουν τουλάχιστον 54 από τις συνολικά 100 έδρες, αποκτώντας ισχνή αλλά καθοριστική πλειοψηφία. Η επίδοση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματος στο συγκεκριμένο σώμα τουλάχιστον από το 2012.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι νίκες σε πολιτείες που θεωρούνταν κρίσιμες για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, καταγράφοντας μια ιστορική επιτυχία, καθώς πρόκειται για την πρώτη νίκη Δημοκρατικού υποψηφίου σε γερουσιαστική εκλογή στην πολιτεία από το 1988.

Αντίστοιχη ανατροπή σημειώθηκε στη Νότια Καρολίνα, όπου η Δημοκρατική Άνι Άντριους εκτόπισε τη Ρεπουμπλικανή Ντάρλιν Γκρέιαμ, αδελφή του γνωστού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Σημειώνεται ότι οι γερουσιαστές εκλέγονται για εξαετή θητεία και, υπό κανονικές συνθήκες, κάθε δύο χρόνια ανανεώνεται περίπου το ένα τρίτο της Γερουσίας. Στις φετινές εκλογές κρίθηκαν 35 έδρες, αριθμός που περιλαμβάνει και τις θέσεις που έμειναν κενές μετά τις παραιτήσεις του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανέλαβε την αντιπροεδρία, και του Μάρκο Ρούμπιο, που έγινε υπουργός Εξωτερικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκλογική μετατόπιση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των exit polls του NBC News, καθώς αποκαλύπτουν ότι η εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών συνδέεται με σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρή εκλογική βάση για το κόμμα, το οποίο καταγράφει προβάδισμα 16 ποσοστιαίων μονάδων στη συγκεκριμένη ομάδα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η μεταστροφή των ψηφοφόρων στα προάστια: ενώ το 2022 η συγκεκριμένη κατηγορία είχε δώσει προβάδισμα έξι μονάδων στους Ρεπουμπλικανούς, το 2026 εμφανίζεται να στηρίζει τους Δημοκρατικούς με διαφορά 16 μονάδων.

Σημαντική είναι επίσης η επιστροφή των Λατινοαμερικανών ψηφοφόρων προς τους Δημοκρατικούς. Η συγκεκριμένη εκλογική ομάδα, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε προνομιακό ακροατήριο του κόμματος, είχε εμφανίσει τα προηγούμενα χρόνια τάσεις προσέγγισης των Ρεπουμπλικανών. Φέτος, ωστόσο, οι Δημοκρατικοί καταγράφουν προβάδισμα 25 μονάδων, έναντι μόλις πέντε μονάδων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Επίσης, τα περισσότερα δημοσκοπικά αποτελέσματα δίνουν σαφές προβάδισμα των Δημοκρατικών στις ηλικίες κάτω των 30.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η εικόνα που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις εξόδου είναι αυτή ενός βαθιά απογοητευμένου εκλογικού σώματος. Τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων δηλώνουν δυσαρεστημένα ή οργισμένα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Το Ιράν, το Ισραήλ και το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας

Ιδιαίτερα αρνητική εμφανίζεται η αξιολόγηση των επιλογών της κυβέρνησης Τραμπ στην εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του NBC News, το 62% των ψηφοφόρων θεωρεί λανθασμένη την απόφαση των ΗΠΑ να αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το 50% εκτιμά ότι η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ είναι υπερβολική, ενώ μόλις το 13% θεωρεί ότι δεν είναι αρκετή.

Αρνητική είναι και η εικόνα στο εσωτερικό μέτωπο, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους πιστεύουν ότι η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και οι επιχειρήσεις επιβολής της νομοθεσίας έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αντίθετα, μόλις ένας στους πέντε θεωρεί ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά αυστηρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα αυτά σκιαγραφούν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται δυσαρεστημένο τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, προσφέροντας μια εξήγηση για τη μεγάλη μετατόπιση προς τους Δημοκρατικούς και την έκταση της εκλογικής ήττας για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.