Ανάλυση: Η Ρωσία του Πούτιν κλιμακώνει τις προκλήσεις και δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ και του Τραμπ - iefimerida.gr

Ως κλιμάκωση της προσπάθειας της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ και να το εκφοβίσει ερμηνεύει αμερικανική δεξαμενή σκέψης τη νέα πρόκληση της Μόσχας στη Βαλτική.

Ειδικοί στη Δύση προσπαθούσαν ακόμη να ξεδιαλύνουν κατά πόσον ήταν τυχαίο συμβάν ή εσκεμμένη ενέργεια η εισβολή την περασμένη εβδομάδα ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όταν έφθασαν χθες τα μαντάτα για την παραβίαση -και μάλιστα επί 12 ολόκληρα λεπτά - του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία ρωσικά MiG-31 αναγκάζοντας το ΝΑΤΟ να απογειώσει εσπευσμένα ιταλικά μαχητικά F-35 καθώς και σουηδικά και φινλανδικά αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης για να τα αναχαιτίσουν.

Το περιστατικό της παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά -τέταρτο τη φετινή χρονιά – σημειώθηκε εννέα μέρες μετά το συμβάν στον Πολωνία και μόλις πέντε 24ωρα από την εισβολή ρωσικού drone στη Ρουμανία, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως δεν πρόκειται για απλά «ατυχήματα», αλλά για πιθανή απόπειρα της Ρωσίας του Πούτιν να δοκιμάσει τις αντοχές και την αντίδραση του ΝΑΤΟ προκειμένου να εκφοβίσει τη Συμμαχία, όπως σημειώνει το Council on Foreign Relations με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιχειρήσεις σαμποτάζ στην Ευρώπη

Άλλωστε υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που φαίνεται ότι στηρίζουν το συμπέρασμα αυτό. Οι επιχειρήσεις δολιοφθοράς της Ρωσίας στην Ευρώπη υπερτριπλασιάστηκαν το 2024 σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

«Μόνο κατά το τελευταίο έτος, λένε αξιωματούχοι, η Ρωσία και άλλοι αντίπαλοι έχουν διαταράξει τα δυτικά ενεργειακά συστήματα, έχουν παρέμβει στις εθνικές εκλογές, έχουν σχεδιάσει να τοποθετήσουν εμπρηστικούς μηχανισμούς σε αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και έχουν παραβιάσει δίκτυα υπηρεσιών υγείας και νομικά αρχεία σε σκιώδεις επιθέσεις που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη του ενόχου», ανέφεραν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα.

Στα τέλη Αυγούστου μεγάλη φονική ρωσική επίθεση στο Κίεβο έπληξε και κτίριο της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου πυροδοτώντας την οργισμένη αντίδραση Ευρωπαίων αξιωματούχων και ηγετών κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

«Ένα ή δύο περιστατικά μπορεί να είναι τυχαία, αλλά όλα; Μάλλον απίθανο», σχολιάζει το άρθρο.

Πού το πάει ο Πούτιν;

Κι όπως εξηγεί, μία ερμηνεία όλων αυτών των κινήσεων της Ρωσίας είναι ότι ο πρόεδρός της, Βλαντίμιρ Πούτιν, θέλει να στείλει μήνυμα στην Ευρώπη να μειώσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Η δεύτερη – και ακόμη πιο ανησυχητική πιθανότητα – είναι να δοκιμάζει ο Πούτιν την αντίδραση του ΝΑΤΟ στη ρωσική επιθετικότητα έναντι κρατών μελών του, όπως εκείνα στη Βαλτική, να επιχειρεί να διαπιστώσει δηλαδή αν άλλες χώρες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου υπό τις ΗΠΑ θα σπεύσουν να τα βοηθήσουν.

Κι αν όντως αυτή είναι η πρόθεση του Πούτιν, τότε προκαλεί ανησυχία η χλιαρή απάντηση που λαμβάνει. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν βέβαια μια νέα πρωτοβουλία ονόματι «Eastern Sentry» για τη ενίσχυση της ασφάλειας της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας με τη Δανία να συνεισφέρει δύο F-16 και μια φρεγάτα, τη Γαλλία τρία μαχητικά Rafale και τη Γερμανία τέσσερα Eurofighters, αλλά η μέχρι τώρα αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν απογοητευτική.

Η χλιαρή αντίδραση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υπονοήσει ότι η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία μπορεί να ήταν τυχαία, μολονότι η Βαρσοβία επιμένει στα περί εσκεμμένης πρόκλησης από τη Μόσχα, ενώ για το χθεσινό συμβάν περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν μου αρέσει αυτό που συνέβη στην Εσθονία» και ότι «θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα».

Την Πέμπτη στη συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ﻿ ο Τραμπ επανέλαβε πως έχει απογοητευτεί με τη στάση του Ρώσου προέδρου, αλλά επί μήνες δεν έχει κάνει πράξη τις απειλές του, μολονότι ο Πούτιν κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έδωσε μια νέα εξήγηση για ποιο λόγο δεν έχει λάβει μέτρα κατά της Μόσχας καλώντας όλους τους νατοϊκούς συμμάχους να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και εκφράζοντας την ελπίδα η ΕΕ να επιβάλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα για την αγορά ρωσικής ενέργειας, που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν.

Αλλά οι δασμοί αυτοί, εξηγεί το αμερικανικό think tank, θα έβλαπταν τους Ευρωπαίους και την παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη οι εισαγωγές ρωσικής ενέργειας από την ΕΕ έχουν ήδη μειωθεί κατά 89% από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία και τώρα η ΕΕ σκοπεύει να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG μέχρι τα τέλη του 2026. Οι μόνες χώρες που αγοράζουν ακόμη σημαντικές ποσότητες ρωσικού πετρελαίου είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία, στο τιμόνι των οποίων βρίσκονται δύο λαϊκιστές σύμμαχοι του Τραμπ, ο Βίκτορ Όρμπαν και ο Ρόμπερτ Φίτσο, σημειώνει το άρθρο του Council on Foreign Relations.

Και προτρέπει το Κογκρέσο να μην περιμένει το πράσινο φως από τον Τραμπ και να εγκρίνει σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία υπογραμμίζοντας ότι «αυτός είναι ο μόνος τρόπος να σταλεί στον Πούτιν το μήνυμα ότι θα πληρώσει απαράδεκτα υψηλό τίμημα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και την επέκταση της επιθετικότητάς του σε γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ».