Ανακοίνωση ΚΙΣΕ για την 88η επέτειο της «Νύχτας των Κρυστάλλων»: Ο αντισημιτισμός βρίσκεται και πάλι σε έξαρση - iefimerida.gr

Μήνυμα για την επέτειο 88 ετών από τη Νύχτα των Κρυστάλλων που σήμανε την απαρχή της εξόντωσης εκατομμυρίων Εβραίων, εξέδωσε ο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ).

Η ανακοίνωση

Η «Νύχτα των Κρυστάλλων» (9-10 Νοεμβρίου 1938), με την οργανωμένη βία που τη χαρακτήρισε, αποτέλεσε έναν καθοριστικό σταθμό στην κλιμάκωση των διώξεων που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα των έξι εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης από τους Ναζί.

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Η εκστρατεία εξόντωσης των Εβραίων δεν ξεκίνησε αιφνίδια με τη δημιουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Εξελίχθηκε σταδιακά, με τη διάδοση ρατσιστικών θεωριών, τη συστηματική καλλιέργεια της ρητορικής μίσους, τη δαιμονοποίηση και απανθρωποποίηση των Εβραίων, τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό τους, καθώς και την κατάργηση του δικαιώματός τους να ζουν ως ισότιμοι πολίτες δίπλα στους συνανθρώπους τους. Οι εμπρησμοί και τα σπασμένα τζάμια των συναγωγών, των καταστημάτων και των σπιτιών στη ναζιστική Γερμανία, Αυστρία και Σουδητία ήταν η έμπρακτη έκφραση μίσους μιας κοινωνίας που είχε ήδη δηλητηριαστεί από τη μισαλλοδοξία.

Σήμερα, τιμούμε τη μνήμη αυτού του ορόσημου της ανθρώπινης βαρβαρότητας όχι μόνο εκπληρώνοντας ένα ιστορικό χρέος, αλλά και απευθύνοντας μια διαρκή προειδοποίηση απέναντι στην ανησυχητική επανεμφάνιση φαινομένων, ιδεολογιών και πρακτικών που επιχειρούν να στοχοποιήσουν εκ νέου τους Εβραίους.

Ο αντισημιτισμός βρίσκεται και πάλι σε έξαρση. Οι σύγχρονες μορφές του ενισχύονται από την ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση και την πρωτοφανή ταχύτητα διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Εβραίοι και εβραϊκοί οργανισμοί γίνονται στόχος επιθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, λογοτέχνες, ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες υφίστανται αποκλεισμούς από διεθνή φόρα και εκδηλώσεις, εξαιτίας της εβραϊκής τους ταυτότητας ή και μόνο επειδή εκφράζουν τη στήριξή τους στο δικαίωμα ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ και καταδικάζουν την τρομοκρατία εναντίον των πολιτών του.

88 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ θυμόμαστε τη Νύχτα των Κρυστάλλων ως την ημέρα που άνοιξε η πιο σκοτεινή περίοδος της ανθρωπότητας. Στεκόμαστε απέναντι στους οπαδούς του μίσους και του φανατισμού, ώστε να μην επιτρέψουμε τη διαστρέβλωση της ιστορίας, τον ευτελισμό του Ολοκαυτώματος, την εκ νέου δαιμονοποίηση των Εβραίων, για την εξυπηρέτηση μιας εκστρατείας χυδαίας προπαγάνδας σε βάρος των Εβραίων και του λαού του Ισραήλ.

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Απόψε φωτίζουμε τις συναγωγές μας, δίνοντας το μήνυμα ότι το φως της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του πολιτισμού επικρατεί απέναντι στο σκοτάδι της μισαλλοδοξίας που εξέφρασε η Νύχτα των Κρυστάλλων.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2026

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ