 Αμερικανικά καταδιωκτικά αναχαίτισαν δύο πολιτικά αεροσκάφη πάνω από το γκολφ του Τραμπ [βίντεο] - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά καταδιωκτικά αναχαίτισαν δύο πολιτικά αεροσκάφη πάνω από το γκολφ του Τραμπ [βίντεο]

Γηπεδο γκολφ Τραμπ
Γήπεδο γκολφ Τραμπ / Χ
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Αμερικανικά καταδιωκτικά τύπου F-16 αναχαίτισαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή κοντά σε γήπεδο γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αερροσκάφη εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων, γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μπέντμινστερ, στην πολιτεία Νιου Τζέρζι, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις και μετέδωσαν ΜΜΕ των ΗΠΑ.

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Απογειώθηκαν εσπευσμένα F-16 για να αναχαιτίσουν τα αεροσκάφη

Η διοίκηση άμυνας του αεροδιαστημικού τομέα της βόρειας Αμερικής (NORAD) επιβεβαίωσε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα F-16 χθες, τα οποία αναχαίτισαν τα πολιτικά αεροσκάφη και τα συνόδευσαν εκτός της περιοχής απαγόρευσης πτήσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News και δημοσίευμα της New York Post, τα πολιτικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μικρή απόσταση από το κλαμπ του προέδρου όπου πέρναγε το Σαββατοκύριακο ο ρεπουμπλικανός μεγιστάνας.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν ξεκαθάρισαν στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν πόσα μαχητικά απογειώθηκαν για τις αναχαιτίσεις και δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τα «αεροσκάφη γενικής αεροπορίας» που παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας.

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Είναι συνήθης πρακτική η επιβολή απαγόρευσης πτήσεων σε περιοχές όπου βρίσκεται ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, για λόγους ασφαλείας. Ενίοτε σημειώνονται παραβιάσεις, κατά κανόνα από μικρά αεροσκάφη οι χειριστές των οποίων δεν είχαν ενημερωθεί. Η NORAD θύμισε στους πιλότους να ενημερώνονται συνεχώς για τις ειδοποιήσεις προς τους ιπταμένους (NOTAMs).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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