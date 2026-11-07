Προσωρινές οι ανάγκες της Κύπρου σε νοσηλευτές από το εξωτερικό -Στόχος των οικονομικών κινήτρων η προσωρινή κάλυψη των αναγκών - iefimerida.gr

Κονδύλι ύψους 1,5 εκατ. ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της Κύπρου για το 2027, προκειμένου να ενισχυθεί το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) με νοσηλευτές από το εξωτερικό.

Τι δήλωσε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουκ ολίγοι είναι οι νοσηλευτές του ΕΣΥ της χώρας μας οι οποίοι εγκαταλείπουν την εργασία τους στην Ελλάδα για τους πολύ πιο υψηλούς μισθούς και τις πολύ καλύτερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές για τους νοσηλευτές στην Κύπρο.

Μόνον που αυτοί οι νοσηλευτές της χώρας μας πρέπει να ακούσουν το “καμπανάκι” το οποίο έκρουσε ο ίδιος ο Κύπριος υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στην κυπριακή Βουλή και – γιατί όχι; - οι συμπατριώτες μας νοσηλευτές, οι οποίοι σκοπεύουν να φύγουν για την Κύπρο, αν το ξανασκεφτούν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα δήλωσε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στόχος των οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση νοσηλευτών στην Κύπρο “είναι η προσωρινή κάλυψη αναγκών και όχι η μόνιμη εξάρτηση από προσωπικό του εξωτερικού, μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους νέοι νοσηλευτές στην Κύπρο”. Προσοχή, λοιπόν.