Βίντεο: Επιβάτης προκάλεσε πανικό σε πτήση της EasyJet προς Κέρκυρα -Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση - iefimerida.gr

Αναστάτωση σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε πτήση της EasyJet που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μάντσεστερ προς την Κέρκυρα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης ένας επιβάτης προκάλεσε επεισόδιο, αναγκάζοντας τον πιλότο να εκτρέψει το αεροπλάνο και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Μιλάνο. Εκεί, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος περιγράφεται ως «διαταραγμένος» ενώ οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

«Διαταραγμένος» επιβάτης δημιούργησε έντα σε πτήση

Βίντεο από τη στιγμή της απομάκρυνσης δείχνει τους αστυνομικούς να οδηγούν τον άγνωστο άνδρα εκτός καμπίνας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, λίγη ώρα μετά την απογείωση αεροσυνοδός χρειάστηκε να συγκρατήσει τον άνδρα, ο οποίος «ταλαντευόταν μπρος-πίσω» στη θέση του δημιουργώντας ένταση στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Μαζί του αποβιβάστηκε και μια γυναίκα, η οποία, όπως κατέθεσαν επιβάτες, κρατούσε ένα μπουκάλι βότκα.

«Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης όταν άρχισε η αναστάτωση», περιέγραψε ένας επιβάτης στη βρετανική εφημερίδα. «Η αεροσυνοδός δεν έφευγε από το πλευρό του. Ο κυβερνήτης μας ενημέρωσε ότι θα γινόταν αναγκαστική προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Όταν φτάσαμε στο Μιλάνο, η αστυνομία μπήκε στο αεροπλάνο. Δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη θέση του, εκείνος αντιστάθηκε, έπεσε στο πάτωμα και τελικά τον έσυραν έξω, ενώ κρατιόταν από τη σκάλα».

