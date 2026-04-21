Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας το ταξίδι του Βανς στο Πακιστάν -«Στον αέρα» οι συνομιλίες με το Ιράν - iefimerida.gr

«Παγώνει» το ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν, όπου θα ηγούνταν της αμερικανικής αποστολής στις συνομιλίες με το Ιράν.

Η πληροφορία έχει προκύψει, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, από τον Λευκό Οίκο και συνιστά επιβεβαίωση πως η πραγματοποίηση των συνομιλιών με το Ιράν, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας εκεχειρίας, κάθε άλλο παρά σίγουρη είναι.

«Η προγραμματισμένη αναχώρηση του αντιπροέδρου Βανς για το Ισλαμαμπάντ καθυστέρησε για ώρες την Τρίτη, καθώς η ηγεσία του Ιράν παρέμενε διχασμένη ως προς το αν θα συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών» έγραψε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης.

Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ μένουν στις ΗΠΑ

Αν και ο Τραμπ είχε μιλήσει για αναχώρηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τους Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας, μέχρι το βράδυ της Τρίτης ο Τζέι Ντι Βανς βρισκόταν στην Ουάσιγκτον και μάλιστα θα συμμετείχε σε μια σειρά από συναντήσεις.

Το Axios μεταφέρει πως ένα αεροσκάφος της αμερικανικής κυβέρνησης, που είχε προγραμματιστεί να μεταφέρει το πρωί της Τρίτης (απόγευμα για την Ελλάδα) τους Γουίτκοφ και Κούσνερ από το Μαϊάμι στο Ισλαμαμπάντ μέσω Ευρώπης, δεν αναχώρησε ποτέ. Αντ' αυτού, απογειώθηκε αργότερα με προορισμό την Ουάσιγκτον.

Το Ιράν θέλει άρση του ναυτικού αποκλεισμού για να πάει στις συνομιλίες

Παρά την αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της τρέχουσας εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη δεν στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, θέτοντας τις συνομιλίες «στον αέρα».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θέτει υπό αμφισβήτηση τη σοβαρότητα κάθε διαπραγμάτευσης.

Αντίστροφη μέτρηση για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει αισιόδοξος για μια «εξαιρετική συμφωνία» με το Ιράν και πως δεν επιθυμεί την παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας, την οποία έχει τοποθετήσει το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον, ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας.

Πάντως, αξιωματούχος του Πακιστάν, που λειτουργεί ως ο βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, τοποθέτησε τη λήξη της εκεχειρίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.