Αμήχανη στιγμή σε ομιλία του Τζέι Ντι Βανς -Ο Τραμπ τον «στέλνει» στον... τηλεφωνητή εν μέσω συνομιλιών για το Ιράν - iefimerida.gr

Μια αμήχανη στιγμή είχε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουγγαρία, όταν προσπάθησε να καλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την κλήση του όμως απάντησε ο... τηλεφωνητής.

Ο Βανς είχε μεταβεί στην Ουγγαρία για να υποστηρίξει τον πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, στην προεκλογική του εκστρατεία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονταν για επιθέσεις κατά της πολιτικής υποδομής του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον του κοινού, ο Βανς ανέφερε: «Στην πραγματικότητα είχα έναν ειδικό καλεσμένο, που ζήτησε να τον καλέσω. Ας ελπίσουμε ότι θα απαντήσει, αλλά αυτό πρόκειται να είναι πολύ αμήχανο». Ωστόσο, όταν επιχείρησε να καλέσει τον αριθμό του Τραμπ, η κλήση πήγε αμέσως στον τηλεφωνητή. Το χαμόγελο έσβησε γρήγορα από το πρόσωπό του, καθώς προσπάθησε ξανά.

Τζέι Ντι Βανς: «Κάνει ήχο, είναι πρόοδος»

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα σιωπής, ο Βανς ανακοίνωσε στο κοινό: «Κάνει ήχο. Είναι πρόοδος». Τελικά, ο Τραμπ απάντησε, προκαλώντας θορυβώδη χειροκροτήματα από το πλήθος των 5.000 ατόμων.

Ο Βανς έβαλε το τηλέφωνο στο μεγάφωνο και ο Τραμπ είπε στο κοινό: «Αγαπώ την Ουγγαρία και αγαπώ τον Βίκτορ. Σας λέω ότι είναι ένας φανταστικός άνθρωπος».

Η στιγμή θεωρήθηκε αμήχανη για τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, αλλά μετατράπηκε γρήγορα σε ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό, προσφέροντας μια αναπάντεχη δόση ζωντάνιας στη συγκέντρωση.