Ευθεία αμφισβήτηση Τραμπ για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών: «Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι ήταν έντιμες;» - iefimerida.gr

Με μια νέα, ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας της περασμένης εβδομάδας.

Σε μήνυμά του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέτει στο επίκεντρο τις δημοσκοπήσεις, τις μαζικές καταγραφές ψήφων της πρόωρης ψηφοφορίας και τον ρόλο των εκλογικών μηχανών.

«Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν έντιμες;» διερωτάται ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την απορία για το πώς οι δημοσκοπήσεις έπεσαν τόσο έξω.

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Στη συνέχεια, αναφέρεται σε ορισμένες μαζικές «παρτίδες» αποτελεσμάτων της πρόωρης ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι ήταν τόσο μεγάλες, ώστε καθιστούσαν αδύνατη τη νίκη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πολιτών που προσέρχονταν να ψηφίσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις εκλογικές μηχανές, τις οποίες θεωρεί καθοριστικό παράγοντα της εκλογικής διαδικασίας, διατυπώνοντας μια χαρακτηριστική αιχμή:

«Όλα έχουν να κάνουν με τις μηχανές, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τον ψηφοφόρο!».