Ισραήλ: Την άμεση προσάρτηση της Δυτικής Όχθης προτείνει ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ως απάντηση στην αναγνώριση - iefimerida.gr

Την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Ασσφαλείας του Ισραήλ

Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Νωρίτερα, Βρετανία, Αυστραλία και Καναδάς αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Σκοπεύω να υποβάλω πρόταση για την εφαρμογή της κυριαρχίας στην προσεχή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου», αναφέρει ο Γκβιρ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ παρουσίασε μια πρόταση για την προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.