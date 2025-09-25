Είκοσι Αμερικανοί βουλευτές προειδοποιούν Τραμπ: Μην πουλήσετε μαχητικά F35 και F16 στον Ερντογάν, είναι παράνομο - iefimerida.gr

Έντονες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ΗΠΑ εκφράζουν -μεταξύ άλλων- Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, οι οποίοι με επιστολή στον Ρούμπιο ζητούν από τον Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία προτού πουλήσει μαχητικά F35 και F16 στην Τουρκία.

Μεταξύ των βουλευτών που υπογράφουν την επιστολή είναι οι Ελληνοαμερικανοί Κρις Πάππας, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Ντίνα Τάιτους και Γκας Μπιλιράκης, οι οποίοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F16 και F35 στην Τουρκία είναι αντίθετη με τη νομοθεσία.

Οι συνολικά 20 βουλευτές απέστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να σεβαστεί τις νομικές δεσμεύσεις.

Τονίζουν ότι η Τουρκία κατέχει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ, καθώς έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αναλύει αεροσκάφη τύπου F-16 και F-35.

Τα αντιπυραυλικά S-400, όταν λειτουργούν παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπουν στις μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας την πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 6 χρόνια η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F35 μετά την απόφαση να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400.

Επιπλέον, οι 20 βουλευτές επισημαίνουν ότι η πώληση αεροσκαφών F16 και F35 στην Τουρκία χωρίς το «πράσινο φως» του Κογκρέσου θα ήταν σαφής παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.