Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι εμπόδισε επτά πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι εμπόδισε επτά πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ / Εικόνα αρχείου AP
Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι εμπόδισε επτά πλοία να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια κατά το πρώτο 48ωρο του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

«Εννέα πλοία συμμορφώθηκαν στις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν σε λιμάνι ή σε ιρανική θαλάσσια ζώνη», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει από τις αμερικανικές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ωστόσο, δεδομένα από ιστοτόπους παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι τουλάχιστον τρία πλοία, που προέρχονταν από ιρανικά λιμάνια, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός. Ορισμένα από αυτά έκαναν αναστροφή στη συνέχεια, σύμφωνα με την εταιρεία συλλογής ναυτικών δεδομένων Kpler.

Βέβαια νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανοίξει το θαλάσσιο πέρασμα, και γι' αυτό ο Κινέζος πρόεδρος Σι θα τον «αγκαλιάσει».

Το Ορμούζ, που είναι στρατηγικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, ιδίως υδρογονανθράκων, έχει παραλύσει από τις αρχές του πολέμου στο Ιράν. Καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου το Σαββατοκύριακο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τον δικό του αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που μπαίνουν ή βγαίνουν από λιμάνια του Ιράν από το απόγευμα της Δευτέρας.

