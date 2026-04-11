Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικό πλοίο έκανε πίσω στο Ορμούζ - Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ πέρασε τα Στενά, μεταδίδει το Axios - iefimerida.gr

Αντικρουόμενες πληροφορορίες σχετικά με το τι συμβαίνει το απόγευμα του Σαββάτου στα ﻿Στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν ξένα ιρανικά και αμερικανικά ΜΜΕ.

Στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος του καθεστώτος είπε πως ένα αμερικανικό πλοίο που εισέρχονταν στα Στενά του Ορμούζ έκανε στροφή μετά από προειδοποίηση που έλαβε από το ιρανικό ναυτικό.

Αντίθετα, το Axios μετέφερε την πληροφορία πως για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου, αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

«Πρόκειται για μια επιχείρηση που εστίαζε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συνομιλούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία «εκκαθάρισης» από νάρκες του κρίσιμου ναυτιλιακού περάσματος.