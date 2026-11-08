Αμερικανικό πλήγμα στο φορτηγό πλοίο HUDA ανοιχτά του Ομάν - iefimerida.gr

Δύο σοβαρά περιστατικά ναυτικής ασφάλειας μέσα σε διάστημα λίγων ωρών εντείνουν την ανησυχία για την εμπορική ναυσιπλοΐα στον Κόλπο του Ομάν και τις προσβάσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Το ένα αφορά πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Κασάμπ του Ομάν, ενώ το δεύτερο αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα κατά του φορτηγού πλοίου M/V HUDA, περίπου 18 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κορ Φακάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

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Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, χθες, 7 Νοεμβρίου, αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε με πυρομαχικά ακριβείας την πρύμνη του HUDA, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Το πλοίο φέρει σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις και, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), είχε προηγουμένως προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι και επιχείρησε να αποχωρήσει από την περιοχή παραβιάζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι το πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις τού έδωσαν εντολή να εγκαταλείψει τους χώρους που επρόκειτο να στοχοποιηθούν πριν από την επίθεση. Το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο ανέφερε ότι το πλοίο τέθηκε εκτός λειτουργίας, χωρίς να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την κατάσταση του πληρώματος ή την έκταση των ζημιών.

Η πυρκαγιά κοντά στο Κασάμπ και οι νέοι κίνδυνοι

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Κασάμπ, στις 19:20 τοπική ώρα, χθες.

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Σύμφωνα με την υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και ότι το πλήρωμά του απομακρύνθηκε. Τα αίτια της πυρκαγιάς, η έκταση των ζημιών και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Παράλληλα, η Εθνοφρουρά των ΗΑΕ ανακοίνωσε σήμερα τη διάσωση 22 ατόμων από φορτηγό πλοίο που εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον Κόλπο του Ομάν. Οι διασωθέντες ήταν αραβικής υπηκοότητας και βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό αυτό αφορά το ίδιο πλοίο με εκείνο που αναφέρθηκε από την UKMTO κοντά στο Κασάμπ.