Το αμερικανικό όνειρο της ανιψιάς του Σουλεϊμανί - iefimerida.gr

Πέσαμε από τα σύννεφα! Η ανιψιά του εκλιπόντος, πλέον, στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί, καθώς και η κόρη της βρίσκονται αντιμέτωπες με απέλαση, όχι από κάποια μακρινή χώρα της Μέσης Ανατολής, αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 47χρονη Χαμιντέ και η 25χρονη κόρη της, Σαρινασαντάτ, θα είναι πλέον αναγκασμένες να στερηθούν την πολυτελή διαβίωσή τους επί αμερικανικού εδάφους, τα πάρτι, τις σαμπάνιες, τα ρούχα και τις τσάντες Louis Vuitton. Αυτό δεν εμπόδισε τη Χαμιντέ να ανεβάσει στα social βιντεάκια, στηλιτεύοντας τον εχθρό του Ιράν -δηλαδή τις ΗΠΑ- και επικροτώντας τις επιθέσεις κατά του αμερικανικού στρατού! Σε αντίθεση με τους αυστηρούς, θεοκρατικούς κανόνες που ισχύουν στην πατρίδα της -θυμίζουμε πως κάποιες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους γιατί αρνήθηκαν να φορέσουν δημόσια τη μαντίλα-, ανιψιά και κόρη δεν έκρυψαν τις προτιμήσεις τους σε πολυτελείς διακοπές και ακριβά αυτοκίνητα, από Hammer και πάνω. Το πάρτι κράτησε από το 2015 με αγαπημένους προορισμούς το Λος Άντζελες, το Λας Βέγκας, το Μαϊάμι μέχρι την… Αλάσκα. (https://www.iefimerida.gr/zoi/polytelis-zoi-anipsia-kasel-soyleimani-stis-ipa).

Και όλα αυτά, την ώρα που ο θείος τους εμφανιζόταν ως άμεμπτος και μετρημένος ηγέτης, ζώντας σύμφωνα με τις επιταγές του Ισλάμ. Το ερώτημα είναι πώς τα κατάφεραν η ανιψιά και η εγγονή του να ζουν χλιδάτα για δέκα και πλέον έτη, ανεμπόδιστα, στην πιο «διαβολική» χώρα της υφηλίου, απολαμβάνοντας τα καλά του δυτικού τρόπου ζωής;

Θυμίζουμε ότι στις αρχές του χρόνου, η άθλια οικονομική κατάσταση στο Ιράν ώθησε δεκάδες χιλιάδες νέους και εμπόρους να βγουν στους δρόμους - μια εξέγερση που καταπνίγηκε στο αίμα. Φαίνεται πως πρωτοκλασάτα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας έχουν μια άλλη προσέγγιση στον τρόπο που οι ίδιοι ζουν και ευημερούν -με πόρους που διαφυλάσσουν ως κόρη οφθαλμού σε τραπεζικά ιδρύματα όχι μόνο της Μέσης Ανατολής αλλά και της Δύσης.

Δεν υπάρχει ίσως πιο τρανταχτή απόδειξη από τις αποκαλύψεις για το «πόθεν έσχες» του νέου Ιρανού ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υιού του αποθανόντος Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ο 56χρονος Μοτζταμπά έχει στην κατοχή του μια «εκτεταμένη αυτοκρατορία επενδύσεων», όπως έγραψε το Bloomberg. Καμία σχέση με λιτό και ευσεβή βίο, με βάση τις επιταγές του Αλλάχ. Αποκαλύφθηκε πως είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ακινήτων στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και τη Μαγιόρκα. Επισήμως, αγοραστής εμφανίζεται ο Αλί Ανσάρι, που έκανε στην ουσία τον μεσίτη για πανάκριβες αγορές ακινήτων από λογαριασμούς τραπεζικών ιδρυμάτων στη Βρετανία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εδώ δεν λογαριάζεται ο διαβόητος οργανισμός Setad, που διαχειρίζεται κατ’ ουσίαν τους πιο νευραλγικούς τομείς της ιρανικής οικονομίας - από το real estate μέχρι τα φάρμακα και τις τηλεπικοινωνίες. Κανείς δεν μπορεί να ελέγχει τα πεπραγμένα της Setad, που υπαγόταν στην πλήρη δικαιοδοσία του Αγιατολάχ, για να περάσει τώρα στον διάδοχο και γιο του. Υπολογίζεται πως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων αγγίζει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα στον πολυτελή βίο ηγετών και συγγενών, από τη μια, με τη δημόσια εικόνα «σεμνότητας και ταπεινότητας», από την άλλη, φαίνεται να εξαπλώθηκε ως μεταδοτική ασθένεια και στις «αδελφές» σιιτικές οργανώσεις της Χεζμπολάχ και της Χαμάς όλα αυτά τα χρόνια.

Στις 31 Ιουλίου 2024, ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, έχασε τη ζωή του σε έκρηξη στον τόπο διαμονής του στην Τεχεράνη, που την είχε επισκεφτεί για την τελετή ανακήρυξης του Ιρανού προέδρου Πεζεκσιάν. Ο Χανίγιε, που είχε παίξει καθοδηγητικό ρόλο στην εισβολή της Χαμάς και το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, δεν έμενε στη Γάζα αλλά διήγε πολυτελή βίο στο Κατάρ. Αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του ότι είχε συγκεντρώσει την όχι ευκαταφρόνητη περιουσία των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων -σε ένα απόλυτο κοντράστ με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα. Από κοντά βρέθηκαν πάμπλουτοι και άλλοι επικεφαλής της Χαμάς. Ο Χαλέντ Μασάλ εκτιμάται ότι κατείχε περιουσία μεταξύ 2,5 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μια άλλη ηγετική φυσιογνωμία της οργάνωσης, ο Μουσά Αμπού Μαρζούκ κατείχε περιουσιακά στοιχεία, εντός και εκτός Παλαιστίνης, ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η θρησκευτικός ηγέτης και επικεφαλής της Χεσμπολάχ, Χασάν Νασράλα, έχασε και αυτός τη ζωή του από ισραηλινή επίθεση ακριβείας, αφήνοντας όμως στους κληρονόμους του το όχι ευκαταφρόνητο ποσό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που είχε διασκορπιστεί σε εκατοντάδες τραπεζικών λογαριασμών διεθνώς.

Το ενδιαφέρον είναι πως όλα αυτά αποκαλύπτονται μετά τον θάνατο των περισσότερων από τους επικεφαλής τόσο στο Ιράν όσο και στις «επιδοτούμενες» τρομοκρατικές οργανώσεις σε Παλαιστίνη και Λίβανο. Είναι μάλλον δύσκολο, πάντως, στο Ιράν ή το Νότιο Λίβανο, με τον ασφυκτικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και των social από τα καθεστώτα, να γίνουν ευρέως γνωστά τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία θεοποιημένων πλέον ηγετών, καθώς πολλοί από αυτούς δεν βρίσκονται πια στη ζωή, αφήνοντας τα πλούτη τους στον μάταιο τούτο κόσμο.