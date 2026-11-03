Στο τραπέζι νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν την επόμενη των ενδιάμεσων εκλογών -Σε πολεμική ετοιμότητα η περιοχή - iefimerida.gr

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση φέρεται να έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για την εξαπόλυση νέας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, το ενδεχόμενο υλοποίησής του σχεδίου να εξετάζεται αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει περιορισμένα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, τη Δευτέρα το βράδυ, στα νησιά Κεσμ και Χενγκάμ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

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Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την επόμενη κίνηση της Ουάσιγκτον.

Ορισμένοι κορυφαίοι αξιωματούχοι τάσσονται υπέρ της διατήρησης και ενίσχυσης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, εκτιμώντας ότι η οικονομική ασφυξία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αποδυνάμωση του καθεστώτος της Τεχεράνης. Άλλοι θεωρούν ότι απαιτείται νέα στρατιωτική δράση για να επιτευχθεί ουσιαστικό πλήγμα στις στρατιωτικές και πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Πιέσεις από το Ισραήλ και ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να διαδραματίζει και το Ισραήλ καθώς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο για την πραγματοποίηση νέου κύματος αεροπορικών επιθέσεων αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το περασμένο Σάββατο, κατά την οποία συζήτησαν την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη και το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή ενισχύεται αφού χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ενώ ένα τρίτο αεροπλανοφόρο και πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή με το Κατάρ να έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, μεταφέροντας προτάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει παρουσιάσει σχέδιο δύο ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, στη χαλάρωση των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει δηλώσει ότι οι διαβουλεύσεις μέσω των διαμεσολαβητών είναι εντατικές, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι της.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί σύντομα τον τερματισμό της σύγκρουσης, είτε μέσω συμφωνίας είτε με την ανάληψη περαιτέρω δράσης.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν η Ουάσιγκτον θα επιλέξει την κλιμάκωση μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών θα αποτρέψουν μια νέα γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.