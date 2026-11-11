Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην Εθνική -Μέχρι 80 χλμ./ώρα στον αυτοκινητόδρομο, ποιος είναι ο λόγος - iefimerida.gr

Η μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους βρίσκεται σοβάρα πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων στην Ευρώπη, αλλάζοντας πολλά από όσα στο παρελθόν θεωρούσαμε δεδομένα.

Τα όρια ταχύτητας συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις εξετάζουν παρεμβάσεις στους υφιστάμενους κανονισμούς. Παρά δε το γεγονός πως οι βασικοί λόγοι πίσω από τις αλλαγές αυτές σχετίζονται παραδοσιακά με την οδική ασφάλεια, το τελευταίο διάστημα στην εξίσωση έχει μπει και ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας, ήτοι η εξοικονόμηση καυσίμων.﻿

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