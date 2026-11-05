 Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην Εθνική Οδό -Ποιοι θα απαγορεύεται να οδηγούν - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην Εθνική Οδό -Ποιοι θα απαγορεύεται να οδηγούν

Αυτοκινητόδρομος Ευρώπη
Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην Εθνική Οδό
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Μια διαφορετική προσέγγιση στην οδική ασφάλεια δοκιμάζεται στην Ευρώπη, βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο την υπερβολική ταχύτητα, αλλά και την αδικαιολογήτως αργή οδήγηση.

Τα όρια ταχύτητας αποτελούν ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται σχεδόν μόνιμα στο επίκεντρο της συζήτησης στις ευρωπαϊκές χώρες και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ολοένα και περισσότερους ειδικούς να προτείνουν σημαντικές αλλαγές και νέα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

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