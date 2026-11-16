 Αλλάζουν όλα στις πλατείες -Ποιος θα έχει προτεραιότητα, ποια πόλη στην Ελλάδα έκανε την αρχή
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν όλα στις πλατείες -Ποιος θα έχει προτεραιότητα, ποια πόλη στην Ελλάδα έκανε την αρχή

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
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Η επικαιροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε πολλές χώρες της Ευρώπης φέρνει αλλαγές και στην προτεραιότητα των οχημάτων που κινούνται η προσεγγίζουν έναν κυκλικό κόμβο

Μία νέα ρύθμιση εξαπλώνεται πανευρωπαϊκά και αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την κυκλοφορία στους κυκλικούς κόμβους.

Οι κυκλικοί κόμβοι αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς θεωρούνται μια ιδιαίτερα αποτελεσματική εναλλακτική στους φωτεινούς σηματοδότες και αποσκοπούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

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