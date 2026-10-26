Αλλάζουν όλα στα ΚΤΕΟ -Γιατί θα κόβονται χιλιάδες αυτοκίνητα, τι θα ελέγχουν - iefimerida.gr

Μια σημαντική τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας βρίσκεται υπό συζήτηση, η οποία θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων δεν θα περνά πλέον τον τεχνικό έλεγχο.

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές αρχές και μία από τις μεθόδους που ακολουθούνται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η περαιτέρω αυστηροποίηση του κλασικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.﻿

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