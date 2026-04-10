«Αλλάζει εντελώς τον τρόπο που σκέφτεσαι»: Το φαινόμενο που βιώνουν οι αστροναύτες στο διάστημα και τους αλλάζει τη ζωή - iefimerida.gr

Οι αστροναύτες της Artemis II περιέγραψαν τη θέα της Σελήνης ως «επιστημονική φαντασία» και μίλησαν για το φαινόμενο που τους έκανε να εκτιμήσουν τη Γη.

Καθώς το πλήρωμα της αποστολής Artemis II ταξίδευε γύρω από τη Σελήνη σε μια ιστορική πτήση, ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ χαρακτήρισε τις εικόνες που αντίκρισε «σαν να βγήκαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας».

Οι αστροναύτες του Artemis II περιέγραψαν την στιγμή που προσέκρουσαν μετεωρίτες στην επιφάνεια της Σελήνης

«Αυτές ήταν ξεκάθαρα λάμψεις πρόσκρουσης στη Σελήνη. Και ο Τζέρεμι (Χάνσεν) μόλις είδε άλλη μία», ανέφερε ο διοικητής της αποστολής Ριντ Γουάισμαν.

«Δεν περίμενα ότι το πλήρωμα θα έβλεπε κάτι τέτοιο σε αυτή την αποστολή, οπότε πιθανότατα είδατε την έκπληξη και το σοκ στο πρόσωπό μου», είπε, περιγράφοντας τις προσκρούσεις σε ενημέρωση Τύπου την επόμενη μέρα.

Η εμπειρία της πτήσης πάνω από ένα τόσο «εξωγήινο» τοπίο, με τον Ήλιο να φωτίζει κρατήρες και οροσειρές, έκανε τους αστροναύτες να συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο πόσο ξεχωριστή είναι η Γη.

Τι είναι το «overview effect»

Οι αστροναύτες περιέγραψαν αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «overview effect», μια αλλαγή οπτικής που συμβαίνει όταν κάποιος βλέπει τη Γη από το διάστημα και αντιλαμβάνεται την ευαλωτότητα και την ενότητά της.

Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έως τις αποστολές στη Σελήνη, πολλοί αστροναύτες έχουν μιλήσει για την ίδια εμπειρία: από ψηλά, τα σύνορα εξαφανίζονται και η Γη μοιάζει με έναν ενιαίο, εύθραυστο πλανήτη.

Η Κοχ έχει περιγράψει ότι από το διάστημα γίνεται ξεκάθαρο πως όλη η ανθρωπότητα εξαρτάται από ένα πολύ λεπτό στρώμα ατμόσφαιρας, ενώ έξω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα φιλόξενο για ζωή.

«Όταν έχεις δει τη Γη από το διάστημα, καταλαβαίνεις πόσο διαφορετική μοιάζει», είπε ο Χάνσεν, συνομιλώντας με τον επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

«Όταν βρεθήκαμε στην αθέατη πλευρά της Σελήνης και κοιτούσαμε πίσω προς τη Γη, είχες την αίσθηση ότι δεν ήσουν μέσα σε μια κάψουλα, αλλά ότι βρισκόσουν πραγματικά εκεί. Είναι μια εμπειρία που σου αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ήταν μια μοναδική στιγμή για τον άνθρωπο και νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη που τη ζήσαμε».

Παρόμοια εμπειρία ανέφερε και ο αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, λέγοντας ότι όταν βρέθηκαν στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και κοίταξαν προς τη Γη, ένιωσαν ότι βρίσκονταν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, σχεδόν έξω από την ανθρώπινη εμπειρία.

Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί εδώ και δεκαετίες και συνδέεται με την ιδέα ότι η θέα της Γης από το διάστημα αλλάζει ριζικά την αντίληψη για τη θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν.