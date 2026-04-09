Επιμνημόσυνες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ σε όλο το Ιράν -Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους, δείτε φωτογραφίες και βίντεο - iefimerida.gr

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, το Ιράν αποτίει σήμερα φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην ανώτατο ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, σε πανεθνικό επίπεδο.



Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν αλλά, λόγω της σύρραξης, δεν είχε καταστεί δυνατό να γίνει κηδεία με δημόσιες τιμές , όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι επιμνημόσυνες τελετές για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του, διοργανώνονται σήμερα, αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Υποστηρικτές της κυβέρνησης συγκεντρώνονται για να τιμήσουν την 40ή ημέρα από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)

Οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Αλί Χαμενεΐ άρχισαν στις 9:40 τοπική ώρα (περίπου 6:10 ώρα Ελλάδος), ακριβώς την ώρα που σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χιλιάδες άνθρωποι με πορτρέτα του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη στο χέρι και σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετέχουν σε συγκεντρώσεις που έχουν διοργανωθεί σε όλη τη χώρα.

Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Τεχεράνη, όπου έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί, στην Ούρμια, στο βορειοδυτικό Ιράν και στην Γκοργκάν, στα βορειοανατολικά.

Ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ , ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε, δεν προβλέπεται να παραστεί στις τελετές, καθώς νοσηλεύεται βαρύτατα τραυματισμένος και σε κώμα, στην πόλη Κομ.