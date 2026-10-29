Νέα ένταση στο αλβανικό κοινοβούλιο: Βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν συνεδρίαση και άναψαν καπνογόνα - iefimerida.gr

Η σημερινή συνεδρίαση του κοινοβουλίου στην Αλβανία διακόπηκε απότομα από μέλη της αντιπολίτευσης, οι οποίοι άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, χαρακτήρισε τους κυβερνητικούς βουλευτές «εγκληματίες», υποστηρίζοντας ότι σε αυτούς θα έπρεπε να πέσουν δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ, και όχι στους νέους που διαδηλώνουν, λίγο πριν διακοπεί ο ήχος του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μπερίσα, άλλοι βουλευτές της αντιπολίτευσης τον πλαισίωσαν επιδεικνύοντας φωτογραφίες τραυματισμένων διαδηλωτών, ενώ ταυτόχρονα κρατούσαν αναμμένες μπλε φωτοβολίδες, το χαρακτηριστικό χρώμα του κόμματός τους, εντείνοντας την ένταση στην αίθουσα.

Οι διαδηλώσεις καθοδηγούνται κυρίως από φοιτητές και πηγάζουν από τη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και την υποβάθμιση της παιδείας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τα Τίρανα και έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις.

Οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, προκαλώντας φθορές σε κτίρια και συγκρουόμενοι με την αστυνομία. Η παρούσα κοινωνική και πολιτική κρίση συνιστά τη σημαντικότερη δοκιμασία για την κυβέρνησή του από το 2013.

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια των έντονων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που διαρκούν εβδομάδες, με πρωταγωνιστές φοιτητές που ζητούν την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης παρεμπόδισαν την πρόσβαση στο βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης ψηφοφορίας για νομοσχέδιο που σχετιζόταν με την Κεντρική Τράπεζα.

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Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, σε ομιλία του και λίγο πριν διακοπεί ο ήχος από το μικρόφωνό του, χαρακτήρισε τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας ως «εγκληματίες». Υποστήριξε ότι σε αυτούς θα έπρεπε να πέσουν δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ, και να υποστούν τραυματισμούς, σε αντίθεση με τους νέους που διαδηλώνουν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, άλλα μέλη της αντιπολίτευσης τον πλαισίωσαν, επιδεικνύοντας φωτογραφίες τραυματισμένων διαδηλωτών από σφαίρες καουτσούκ. Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν αναμμένες μπλε φωτοβολίδες, το χαρακτηριστικό χρώμα του κόμματός τους.

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Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις των φοιτητών

Οι διαδηλώσεις, που πηγάζουν από τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τη διαφθορά στην κυβέρνηση, καθοδηγούνται κυρίως από φοιτητές. Οι νέοι διαμαρτύρονται για την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και την υποβαθμισμένη ποιότητα της παιδείας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το κέντρο των Τιράνων στα μέσα Οκτωβρίου και έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις.

Οι διαδηλωτές, απαιτώντας την παραίτηση του Ράμα, έχουν προκαλέσει φθορές σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, έχουν σπάσει βιτρίνες και έχουν χρησιμοποιήσει πλάκες από τα πεζοδρόμια για να τις εκτοξεύσουν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Η κοινωνική και πολιτική κρίση συνιστά τη σημαντικότερη δοκιμασία για τον Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και εξασφάλισε μια τέταρτη θητεία πέρυσι.