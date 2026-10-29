Αλβανία: Πρόστιμο 5.500 ευρώ σε διαδηλωτές που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις που εξελίσσονται σε βίαια επεισόδια - iefimerida.gr

Η Αλβανία φέρνει πρόστιμα 5.500 ευρώ για διαδηλωτές που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις οι οποίες εξελίσσονται σε βίαια επεισόδια, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν προβαίνουν σε πράξεις βίας.



Πρόκειται για μία προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις συγκεντρώσεις που ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, σημειώνει ο Guardian.

Στα Τίρανα, εδώ και μήνες, πραγματοποιούνται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες έχουν κλιμακωθεί σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των διαδηλωτών.



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Το κίνημα, το οποίο δεν διαθέτει συγκεκριμένη ηγεσία, ξεκίνησε ειρηνικά τον Μάιο με συγκεντρώσεις εναντίον ενός έργου ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχείου σε φυσικό καταφύγιο, ένα εγχείρημα που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στα μέσα Οκτωβρίου, το κίνημα μετεξελίχθηκε σε ένα κύμα διαδηλώσεων, με πρωτεργάτες φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη διαφθορά, τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας και την έλλειψη προοπτικών για τους νέους στη χώρα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ενέκρινε νομοθετικά μέτρα που προβλέπουν πρόστιμα έως και 500.000 λεκ (5.500 ευρώ ή 6.130 δολάρια) για «όποιον επιλέγει να παραμείνει σε πλήθος» που προβαίνει σε πράξεις βίας ή λεηλασίες σε δημόσιο χώρο, ή για όποιον «αποκρύπτει την ταυτότητά του». Σημειώνεται ότι ο μέσος μισθός στην Αλβανία, προ φόρων, ανέρχεται στα 930 ευρώ μηνιαίως.



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Παράλληλα, δόθηκε στην αστυνομία η εξουσιοδότηση να περιορίζει προσωρινά τις συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές -όπως κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και κυβερνητικά κτίρια- εάν υφίσταται κίνδυνος βίας. Τα μέτρα προβλέπουν επίσης κυρώσεις για την υποκίνηση βίας μέσω διαδικτύου, καθώς και αποζημιώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις που υφίστανται ζημιές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Τα μέτρα τίθενται άμεσα σε ισχύ, ωστόσο απαιτείται η έγκρισή τους από το κοινοβούλιο εντός 45 ημερών προκειμένου να παραμείνουν σε ισχύ.

Αλβανία: Νομοσχέδιο στη Γαλλία ενέπνευσε τον Ράμα για τα νέα μέτρα

Την Κυριακή, ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι έμπνευση του αποτέλεσε ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε πρόσφατα στη Γαλλία βάσει του οποίου οι διαδηλωτές θα καθίστανται οικονομικά υπεύθυνοι για τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στους δρόμους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας έχει επανειλημμένα αποδώσει τη βία σε «ξένους παράγοντες», κατηγορώντας τη Ρωσία και το Ιράν ότι τροφοδοτούν την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Ο Ράμα απηύθυνε επίσης έκκληση για «διάλογο».