Αλβανία: Επεισοδιακή καταδίωξη 29χρονου μετά τη δολοφονία 20χρονου τουρίστα στους Αγίους Σαράντα -Τον έκρυψαν στο πορτ-μπαγκάζ - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στις αλβανικές ﻿αρχές μετά την αναφορά για τη δολοφονία ενός Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε σε μπαρ στους Αγίους Σαράντα μετά από παρενόχληση. Ο καβγάς γενικεύτηκε, μεταφέρθηκε εκτός του καταστήματος και ο 20χρονος δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι, καταλήγοντας νεκρός σε κοντινές ξαπλώστρες.

Ο 29χρονος φερόμενος ως δράστης, Sokrat Vata, επιχείρησε να διαφύγει προς τα βόρεια της χώρας. Η απόδρασή του τερματίστηκε στο Λεβάν του Φίερ, όπου ειδικές αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει μπλόκο στον οδικό άξονα.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον Vata κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ ύποπτου οχήματος, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα με συνεπιβάτη Τούρκο πολίτη. Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, ενώ προσήχθησαν και οι συνεργοί του στη διαφυγή.

Ο δράστης διαθέτει βεβαρημένο ποινικό μητρώο στο Ηνωμένο Βασίλειο για εμπορία ναρκωτικών. Οι Τούρκοι συλληφθέντες ισχυρίστηκαν πως τον είχαν προσλάβει ως σωματοφύλακα, χωρίς να γνωρίζουν για το έγκλημα που είχε διαπραχθεί.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο πορτογαλικής καταγωγής 20χρονος Miguel Mendes. Ο φερόμενος ως δράστης, ο 29χρονος Sokrat Vata με καταγωγή από το Χας, συνελήφθη από την αστυνομία ύστερα από ανθρωποκυνηγητό λίγων μόλις ωρών.

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Η επεισοδιακή σύλληψη στο μπλόκο του Λεβάν

Ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει προς τα βόρεια της χώρας, όμως το ταξίδι της διαφυγής του έληξε άδοξα στο Λεβάν του Φίερ. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και επιχειρησιακές δομές είχαν στήσει μπλόκο στον οδικό άξονα.

Κατά τον έλεγχο σε ύποπτο όχημα, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα με συνεπιβάτη έναν Τούρκο πολίτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Sokrat Vata κρυμμένο μέσα στο πορτ-μπαγκάζ.

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Το χρονικό της συμπλοκής στο μπαρ

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των φίλων του θύματος και τα ευρήματα της αστυνομίας στους Αγίους Σαράντα, το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε εντός του γνωστού μπαρ Principote, καθώς φαίνεται πως υπήρξε παρενόχληση μιας κοπέλας.

Ο καβγάς γενικεύτηκε γρήγορα εμπλέκοντας αρκετά άτομα, ενώ στη συμπλοκή παρενέβησαν και οι άνδρες ασφαλείας του μαγαζιού. Η ένταση μεταφέρθηκε έξω από το κατάστημα, όπου ο 20χρονος δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά.

Το άψυχο σώμα του νεαρού εντοπίστηκε λίγο αργότερα πάνω σε ξαπλώστρες κοντά στο μπαρ.

Η σιωπή του δράστη και οι ισχυρισμοί των Τούρκων επιβατών

Ο Vata επέλεξε να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενος να δώσει οποιαδήποτε κατάθεση λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του. Παράλληλα, οι Αρχές προσήγαγαν και ανέκριναν τους δύο Τούρκους πολίτες που επέβαιναν στο όχημα με το οποίο επιχείρησε να διαφύγει.

Με τη συνδρομή μεταφραστών, οι δύο συλληφθέντες ισχυρίστηκαν ότι ήταν τακτικοί πελάτες του μπαρ και είχαν προσλάβει τον 29χρονο ως προσωπικό σωματοφύλακα και συνοδό. Υποστήριξαν, επίσης, ότι τον παρέλαβαν στο όχημά τους αποκλειστικά λόγω της κοινωνικής σχέσης που είχαν αναπτύξει μαζί του, χωρίς να γνωρίζουν για το έγκλημα που είχε διαπραχθεί.

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Το βεβαρημένο ποινικό μητρώο στη Βρετανία

Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, ο Sokrat Vata έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2024 το δικαστήριο Cambridge Crown Court τον είχε καταδικάσει σε πέντε χρόνια φυλάκισης για σειρά αδικημάτων που σχετίζονταν με εμπορία ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε δύο διαφορετικές καταδιώξεις από τη βρετανική αστυνομία, στο Κεντ και το Κέμπριτζ, κατά τις οποίες είχε ανατρέψει όχημα με πλαστές πινακίδες, είχε ανέβει με κλεμμένο αυτοκίνητο σε πεζοδρόμιο και είχε πετάξει ποσότητες κοκαΐνης σε θάμνους για να γλιτώσει τη σύλληψη.