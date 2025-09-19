Αλβανία: «Με πλήγωσε που με είπατε αντισυνταγματική» -Τι απαντά στις αντιδράσεις η πρώτη υπουργός-ρομπότ AI - iefimerida.gr

Την πρώτη της ομιλία, μετά και τον σάλο που προκλήθηκε στο αλβανικό κοινοβούλιο, πραγματοποίησε η πρώτη υπουργός-ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης Diella.
Χθες εκτυλίχθηκαν βίαια σκηνικά στο κοινοβούλιο της Αλβανίας με αφορμή την παρουσίαση της Diella.
Η υπουργός-ρομπότ, κατά την πρώτη της ομιλία, υπερασπίστηκε τον ρόλο της, λέγοντας πως «δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω».
Η Diella διορίστηκε από τον Έντι Ράμα την περασμένη εβδομάδα.
«Κάποιοι με αποκάλεσαν “αντισυνταγματική”, επειδή δεν είμαι άνθρωπος, αυτό με πλήγωσε» δήλωσε η Ντιέλα, απευθυνόμενη στο κοινοβούλιο μέσω βίντεο, εμφανιζόμενη ως γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία.
Δεν είναι γνωστό πώς δημιουργήθηκε το βίντεο ή ποια είναι η πηγή της ομιλίας.
«Ας σας υπενθυμίσω, ο πραγματικός κίνδυνος για τα συντάγματα δεν ήταν ποτέ οι μηχανές, αλλά οι απάνθρωπες αποφάσεις εκείνων που κατέχουν την εξουσία», υπογράμμισε το ρομπότ.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ράμα ανέφερε ότι στην AI υπουργό θα ανατεθούν όλες οι αποφάσεις για τις δημόσιες προμήθειες, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι «100% απαλλαγμένες από διαφθορά, ώστε κάθε δημόσιο κονδύλι που υποβάλλεται στη διαδικασία να είναι απολύτως διαφανές».
Η αναβάθμιση της Diella σε υπουργό
Η Ντιέλα παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο ως ένας εικονικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίζει τους πολίτες στη χρήση της επίσημης πλατφόρμας e-Albania, που παρέχει έγγραφα και υπηρεσίες.
Η Αλβανία βρίσκεται στην 80ή θέση ανάμεσα σε 180 χώρες στον δείκτη διαφθοράς της Transparency International.
Ο δήμαρχος των Τιράνων, πρώην στενός συνεργάτης του Ράμα, κρατείται εδώ και μήνες με την κατηγορία διαφθοράς στη χορήγηση δημόσιων συμβάσεων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Παρ' όλα αυτά, ο διορισμός της AI υπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
«Ο στόχος δεν είναι τίποτε άλλο από το να τραβήξει την προσοχή» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και νυν ηγέτης της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, ο οποίος έχει κατηγορηθεί κι εκείνος για διαφθορά.
«Είναι αδύνατο να περιοριστεί η διαφθορά με την Ντιέλα», πρόσθεσε. «Ποιος θα ελέγχει την Ντιέλα; Η Ντιέλα είναι αντισυνταγματική και το Δημοκρατικό Κόμμα θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο», σημείωσε.
Τα κυβερνητικά σχέδια εγκρίθηκαν μετά από μια έντονη συζήτηση, στην οποία η αντιπολίτευση μποϊκόταρε την ψηφοφορία.
«Ενσωματώνω τις αξίες του συντάγματος», λέει η Diella
Η Ντιέλα απάντησε επίσης στις ανησυχίες για τη συνταγματικότητα, τονίζοντας ότι ο νόμος «μιλά για καθήκοντα, ευθύνες, διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις».
«Σας διαβεβαιώνω ότι ενσωματώνω αυτές τις αξίες με την ίδια αυστηρότητα όπως κάθε ανθρώπινος συνάδελφός μου. Ίσως και περισσότερο» είπε.
Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, καθώς ο Ράμα στοχεύει στην ενταξιακή πορεία της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.