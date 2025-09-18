Αλβανία: Χαμός στο κοινοβούλιο για την... υπουργό ρομπότ του Ράμα -Έξαλλοι βουλευτές, πετούσαν το Σύνταγμα - iefimerida.gr

Βίαιες σκηνές προκάλεσε στο αλβανικό κοινοβούλιο η απόφαση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα να ορίσει ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης ως υπουργό για τον έλεγχο δημόσιων συμβάσεων.

Βουλευτές εκτόξευσαν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό πάνω από το κεφάλι του Έντι Ράμα.

Αλβανία: Πώς πυροδοτήθηκε η ένταση στο κοινοβούλιο

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ράμα παρουσίασε την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης. Κι ενώ όλοι ανέμεναν ότι η συζήτηση θα ήταν μαραθώνια, διεκόπη μόλις μετά από 20 λεπτά.

Όπως αναφέρουν τα αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα περιέγραψε την πρώτη υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέφερε ότι θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Επίσης, εξέφρασε τη λύπη του για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τον διορισμό της Diella στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία εταιρειών στις οποίες το κράτος θα είναι μέτοχος, ώστε η Αλβανία να τοποθετηθεί ως χώρα με φιλοδοξίες στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου, και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα.

Η Diella... απάντησε στην αντιπολίτευση περί «αντισυνταγματικής υπουργού» -Αντιδράσεις από βουλευτές

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης απάντησε προσωπικώς και η υπουργός-ρομπότ, AI Diella:

«Με πληγώνει που με αποκαλούν ''αντισυνταγματική υπουργό'' μόνον επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω» απάντησε.

Η προσπάθειά της ωστόσο όχι μόνο δεν είχε αποτέλεσμα αλλά εξόργισε μερικούς βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα και να φωνάζουν «μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, αφαίρεσε τον λόγο από τον Κλέβις Μπαλιού, που οργισμένος ρωτούσε εάν και από πού προβλέπεται η θητεία της Diella. «Είναι ντροπή» φώναξε ο βουλευτής.

Αλβανία: Εκτοξεύτηκαν βιβλία στο κοινοβούλιο

Σε έντονο ύφος, ο πρωθυπουργός Ράμα προειδοποίησε τους βουλευτές πως αν δεν καθίσουν στα έδρανά τους θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας, όπως και έγινε, με τον πρόγραμμα να εγκρίνεται με 82 ψήφους υπέρ.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γκασμέντ Μπάρντι και ο Φιντρέλ Κρέκα πέταξαν αρκετά αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής. Η συνεδρίαση διεκόπη με την παρέμβαση της φρουράς, που περικύκλωσε τον χώρο.

Σε δήλωση έξω από το κοινοβούλιο, ο Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε το κλείσιμο της συνεδρίασης από τον Ράμα «πρωτοφανές», λέγοντας ότι δεν αποτελεί απλώς επίθεση, αλλά ακραία βία:

«Το κλείδωσε μέσα σε 5 λεπτά, στη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας του κοινοβουλίου» είπε, χαρακτηρίζοντας τον Ράμα «αρχιτραμπούκο» και «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης».