Αλβανία: Νέα επεισόδια στα Τίρανα την 13η ημέρα διαδηλώσεων -Δεν κάνει πίσω ο Ράμα, ανακοίνωσε μέτρα τύπου Γαλλίας - iefimerida.gr

Για 13η ημέρα, διαδηλωτές στα Τίρανα βγήκαν στους δρόμους αντιδρώντας κατά της κυβέρνησης Ράμα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ένταση στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στα Τίρανα κλιμακώνεται μετά τον τραυματισμό διαδηλωτή. Το Συνδικάτο Εκπαιδευτικών καταδικάζει τη βία και τα κυβερνητικά μέτρα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην Αλβανία ως δικτατορική εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων.

Ο επικεφαλής του Συνδικάτου Εκπαιδευτικών, Αλεξάντερ Κοβάτσι, δηλώνει ότι η βία και οι απειλές του πρωθυπουργού Έντι Ράμα παραπέμπουν σε δικτατορία. Επιβεβαιώνει τη στήριξη των καθηγητών στους φοιτητές και τη συνέχιση της αποχής.

Το συνδικάτο δεν απορρίπτει τον διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά θέτει ως προϋπόθεση την αποχώρηση του Έντι Ράμα και τον καθορισμό των όρων για τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης, ελπίζοντας σε πολιτική λύση.

Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα απαντά στις κινητοποιήσεις ανακοινώνοντας ένα νομικό πακέτο έξι μέτρων. Τα μέτρα, που καταρτίστηκαν με ευρωπαϊκή συνδρομή, στοχεύουν στην τιμωρία των βίαιων ενεργειών και στην αποτροπή νέων επεισοδίων.

Φοιτητές, νέοι και πολίτες συγκεντρώθηκαν εκ νέου, ζητώντας την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα με εντάσεις να σημειώνονται νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής έξω από το Υπουργείο Παιδείας όπου διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο κτίριο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των συγκρούσεων της προηγούμενης ημέρας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατά τις οποίες ο 28χρονος Έριον Βισκούλι τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από πλαστική σφαίρα.

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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Balkan Web, την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Συνδικάτου Εκπαιδευτικών, Αλεξάντερ Κοβάτσι, καταδίκασε τη βία και τα τιμωρητικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Ράμα, υποστηρίζοντας ότι «οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως η Αλβανία βρίσκεται σε δικτατορική κατάσταση».

«Η χθεσινή βία και οι απειλές του Ράμα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε δικτατορία. Είναι άχρηστες απειλές. Τα πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα ιδρύματα και εμείς, ως καθηγητές, είμαστε στο πλευρό των φοιτητών», δήλωσε ο Κοβάτση.

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Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν την αποχή, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η κρίση θα οδηγηθεί σε πολιτική λύση. «Θα συνεχίσουμε το μποϊκοτάζ, αλλά ελπίζουμε σε μια πολιτική λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, διευκρίνισε ότι δεν αντιτίθεται στις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποχώρηση του Έντι Ράμα και στον καθορισμό των όρων για τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης.

Τα έξι μέτρα του Έντι Ράμα τύπου Γαλλίας

Μετά την κλιμάκωση της βίας στις διαδηλώσεις του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στα Τίρανα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε ένα νέο νομικό πακέτο έξι μέτρων, με στόχο την τιμωρία των βίαιων ενεργειών και την αποτροπή νέων επεισοδίων.

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Όπως δήλωσε, το πακέτο καταρτίστηκε σε συνεργασία με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και σε συντονισμό με Ιταλούς και Γάλλους εταίρους, με βάση ευρωπαϊκές πρακτικές και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο πρώτο μέτρο, ανακοινώθηκε η αποζημίωση των μικρών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές. Το κράτος θα καλύπτει από το 100% των υλικών ζημιών για τις μικρότερες επιχειρήσεις έως τουλάχιστον το 70% για τις μεγαλύτερες, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ.

Το δεύτερο μέτρο βασίζεται στην αρχή «όποιος προκαλεί ζημιά, πληρώνει», και προβλέπει οικονομική ευθύνη για όσους προκαλούν καταστροφές κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή παραμένουν σε βίαια επεισόδια παρά τις αστυνομικές προειδοποιήσεις.

Επίσης, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στον νόμο περί συγκεντρώσεων. Οι αλλαγές προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών σε συγκεντρώσεις για έως 72 ώρες γύρω από ευαίσθητα κτίρια, όταν υπάρχει πραγματικός και άμεσος κίνδυνος βίας. Παράλληλα, προβλέπονται πρόστιμα για τη συμμετοχή σε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις.

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Ο κ. Ράμα ανακοίνωσε και τη δημιουργία μητρώου από την Κρατική Αστυνομία, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία προσώπων που παραπέμπονται ή ερευνώνται για αδικήματα κατά του κράτους, της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας.

Επίσης, τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα αντιμετωπίζουν αναστολή ή απομάκρυνση από τα καθήκοντά τους εάν χρησιμοποιούν την επαγγελματική ή κρατική τους ιδιότητα για να ενθαρρύνουν, να οργανώνουν ή να συντονίζουν τη συμμετοχή ανηλίκων σε συγκεντρώσεις αντίθετα προς το συμφέρον τους.

Τέλος, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα στον οποίο πλέον θα προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για τη βία, την καταστροφή περιουσίας, την υποκίνηση επεισοδίων, την απόκρυψη του προσώπου υπό συνθήκες βίας, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών απειλών.