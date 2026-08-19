Αλβανία: 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στους Αγίους Σαράντα -Ποιοι τον χτύπησαν πριν τη μαχαιριά - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου στο Εξαμίλι, κοντά στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία, με θύμα τον 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο 29χρονος βασικός ύποπτος, Σοκράτ Βάτα, εντοπίστηκε και συνελήφθη κρυμμένος στο πορτ-μπαγκάζ οχήματος με προορισμό τα Τίρανα. Δύο Τούρκοι υπήκοοι που τον μετέφεραν συνελήφθησαν επίσης, ισχυριζόμενοι ότι είχαν φιλική σχέση μαζί του.

Η συμπλοκή ξεκίνησε μέσα σε κλαμπ για μια κοπέλα και μεταφέρθηκε στην παραλία. Ο Βάτα φέρεται να μαχαίρωσε επανειλημμένα τον 20χρονο Πορτογάλο, ενώ ένας καταζητούμενος συνεργός του τον χτυπούσε ταυτόχρονα με γροθιές.

Στην υπόθεση εμπλέκεται το προσωπικό του καταστήματος. Τέσσερις σερβιτόροι φέρονται να χτύπησαν νωρίτερα το θύμα, ενώ οι άνδρες ασφαλείας δεν παρενέβησαν για να σταματήσουν τον καβγά ούτε ενημέρωσαν τις Αρχές.

Οι Αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη του κέντρου διασκέδασης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό αλλά αποχώρησε χωρίς να το καταγγείλει. Ο βασικός ύποπτος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις βρετανικές αρχές για ναρκωτικά.

Οι αλβανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά, καθώς 11 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ δύο ακόμη έχουν κηρυχθεί καταζητούμενα. Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας προσήχθησαν 41 άτομα.

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Στο επίκεντρο παραμένει ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, ο οποίος θεωρείται από τις αλβανικές Αρχές ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία και συνελήφθη λίγες ώρες μετά το έγκλημα, σε μια κινηματογραφική επιχείρηση.

Κρυμμένος στο πορτ-μπαγκάζ -Πώς συνελήφθη ο 29χρονος

Ο Σοκράτ Βάτα εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φίερ, όταν οι αστυνομικές Αρχές έστησαν μπλόκο σε όχημα που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν τον 29χρονο κρυμμένο στο πορτ-μπαγκάζ.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, γνώριζαν ότι ο 29χρονος βρισκόταν στο όχημα και φέρονται να τον έκρυψαν προκειμένου να τον μεταφέρουν μακριά από το Εξαμίλι. Και οι δύο συνελήφθησαν, ενώ υποστήριξαν ότι είχαν φιλική σχέση με τον Βάτα και ότι τον είχαν γνωρίσει ως άνθρωπο που παρείχε υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας και συνοδείας.

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Ο 29χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί μετά τη σύλληψή του, επέλεξε να μην καταθέσει στις Αρχές.

Ο καβγάς, οι γροθιές και η μοιραία επίθεση

Το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 05:15 μέσα στο Principote και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στην παραλία του Paradise.

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Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ένταση προκλήθηκε έπειτα από περιστατικό που σχετιζόταν με μια κοπέλα. Ο καβγάς πήρε γρήγορα διαστάσεις και ο 20χρονος Πορτογάλος βρέθηκε στο επίκεντρο της συμπλοκής.

Ο Βάτα φέρεται να τον χτύπησε επανειλημμένα με μαχαίρι, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα, ενώ ένας ακόμη άνδρας, ο 29χρονος David Heurtevent, φέρεται να τον χτυπούσε με γροθιές την ίδια στιγμή. Ο Heurtevent έχει κηρυχθεί καταζητούμενος.

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Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τον ρόλο τεσσάρων εργαζομένων του Principote. Οι σερβιτόροι φέρονται να είχαν προηγουμένως χτυπήσει τον 20χρονο με γροθιές και στη συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο.

Στο μικροσκόπιο οι άνδρες ασφαλείας και ο ιδιοκτήτης

Στην υπόθεση εμπλέκονται και τέσσερις άνδρες που βρίσκονταν στο κατάστημα ως προσωπικό ασφαλείας. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στην Αστυνομία, στις φυλακές και στη δημοτική αστυνομία.

Σύμφωνα με την αλβανική Αστυνομία, οι άνδρες ασφαλείας δεν παρενέβησαν για να σταματήσουν τη συμπλοκή, παρότι αυτή είχε ξεκινήσει μέσα στο κατάστημα, ενώ μετά το περιστατικό δεν ενημέρωσαν τις Αρχές. Για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τη μη καταγγελία του εγκλήματος και, σε μία περίπτωση, με τη μη λήψη μέτρων για τη διακοπή της παράνομης κατάστασης.

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Παράλληλα, αναζητείται ο Bekim Bulica, ο οποίος φέρεται να είναι ο «αφανής» ιδιοκτήτης του Principote. Σύμφωνα με την Αστυνομία, βρισκόταν στο κατάστημα την ώρα του περιστατικού και αποχώρησε χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές καλούνται πλέον να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στη φονική συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο τουρίστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σοκράτ Βάτα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις βρετανικές Αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε καταδικαστεί στη Βρετανία για αδικήματα που συνδέονταν με ναρκωτικά και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ είχε εμπλακεί και σε καταδιώξεις από την Αστυνομία.