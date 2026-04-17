Eκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη: Εκτινάσσονται οι τιμές στα καύσιμα των αεροσκαφών -Τι συμβαίνει - iefimerida.gr

Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη εν μέσω του αυξημένου κόστους στα καύσιμα αεροσκαφών που έχει επιφέρει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν εκατοντάδες πτήσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτινάσσονται, εν μέσω φόβων ότι στην Ευρώπη απομένουν αποθέματα μόνο για «έξι εβδομάδες», όπως επισημαίνει η «Daily Mail» σε δημοσίευμά της μετά τις ανησυχητικές δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί από δύο από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του κόστους των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η περιφερειακή θυγατρική της, Lufthansa CityLine, θα αναστείλει τις πτήσεις της από το Σάββατο λόγω των υψηλών τιμών της κηροζίνης και των εργασιακών διαφορών.

Επίσης, η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε 160 πτήσεις για τον επόμενο μήνα λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Ήδη οι επιβάτες αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, καθώς το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης στην Μ. Ανατολή, κάτι που οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν στους πελάτες τους.

Οι ταξιδιώτες ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν ουρές έως και τεσσάρων ωρών σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, λόγω των νέων συνοριακών ελέγχων που εισήγαγαν οι Βρυξέλλες, τονίζει το βρετανικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καταστρώνουν στρατηγικές για τις πιθανές ελλείψεις, αφού ο ευρωπαϊκός οργανισμός αεροδρομίων προειδοποίησε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι οι ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών ενδέχεται να είναι θέμα εβδομάδων.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI) Ευρώπης δήλωσε ότι τα μέλη του έχουν «αυξανόμενες ανησυχίες» σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών, προειδοποιώντας ότι τα μικρότερα αεροδρόμια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής του ΔΟΕ

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε συνέντευξή του στο Associated Press,

ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών θα μπορούσαν να εξαντληθούν ακόμα και σε 6 εβδομάδες.

Στη συνέντευξή του περιέγραψε την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις θα είναι εκτεταμένες και θα επιδεινώνονται όσο συνεχίζεται η κρίση. Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η παγκόσμια οικονομία θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό.

Για την Ευρώπη, ο κίνδυνος είναι άμεσος καθώς, εάν συνεχιστεί η διακοπή εφοδιασμού, δεν αποκλείονται σύντομα ακυρώσεις πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων, σημείωσε.

Αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά, είπε ότι για την Ευρώπη, «μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα ακούσουμε την είδηση ότι ορισμένες πτήσεις από την πόλη Α προς την πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων για αεροσκάφη».