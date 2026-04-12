«Άκυρο» από το Λονδίνο στον Τραμπ για το Ορμούζ -Δεν θα συνδράμει στον αποκλεισμό των Στενών από τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει στον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της δήλωσης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αποκλείσει τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή δίοδο.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ, κάτι που είναι επείγον για τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας και του κόστους διαβίωσης στη χώρα μας.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν πρέπει να υπόκειται σε διόδια.»

Πρόσθεσε: «Συνεργαζόμαστε επειγόντως με τη Γαλλία και άλλους εταίρους για να συγκροτήσουμε μια ευρεία συμμαχία με σκοπό την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.»