Ακροαριστερός βουλευτής στη Γαλλία φωτογραφίζεται με μασκοφόρους διαδηλωτές και την παλαιστινιακή σημαία [βίντεο] - iefimerida.gr

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία, με βουλευτή της ακροαριστεράς να... ποζάρει χαμογελαστός με μασκοφόρους διαδηλωτές.

Ο Αλάν Μπρινόν, στέλεχος της παράταξης του Μελανσόν, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σταμάτησε να φωτογαφηθεί με χαμόγελο ανάμεσα σε κουκουλοφόρους, με έναν εξ αυτών να κρατάει την Παλαιστινιακή σημαία.

O Μπρινόν είναι πρώην επαγγελματίας αθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών, καθώς και δημοτικός σύμβουλος στην Γκρενόμπλ.

Δεν είχε κανένα πρόβλημα να φωτογραφηθεί δίπλα σε κουκουλοφόρους, πράγμα που έχει προκαλέσει αίσθηση στη Γαλλία.