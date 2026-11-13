Σφοδρή επίθεση Άιζενκοτ στον Νετανιάχου: Τον κατηγορεί για ρατσιστική εκστρατεία κατά των Αράβων

Μετωπική σύγκρουση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε ο Γκάντι Άιζενκοτ, καταγγέλλοντας δημόσια την επιχείρηση πολιτικής απαξίωσης της αραβικής μειονότητας στο Ισραήλ.

O Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης, κατήγγειλε τον Νετανιάχου για «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» με πολιτικά κίνητρα.

Η παρέμβασή του αφορά τους Ισραηλινούς Άραβες, γνωστούς επίσης ως Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του πληθυσμού. Η δημόσια υπεράσπιση της συγκεκριμένης κοινότητας από έναν εξέχοντα Εβραίο πολιτικό αποτελεί ασυνήθιστη στάση στην ισραηλινή πολιτική σκηνή.

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Καθοριστικός ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

Τα αραβικά κόμματα, τα οποία διαθέτουν συνολικά 19 έδρες στην Κνεσέτ, βρίσκονται στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, που δεν ανέδειξαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κανένα κόμμα.

Η Κοινή Λίστα και το Ράαμ έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμα να στηρίξουν το μπλοκ του Άιζενκοτ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ωστόσο, συνεχίζει να επιτίθεται στα δύο κόμματα, κατηγορώντας τα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ και ότι «υποστηρίζουν την τρομοκρατία», προκειμένου να αποτρέψει μια ενδεχόμενη συνεργασία τους με το πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο τελευταίος κατήγγειλε ότι η αραβική μειονότητα έχει γίνει στόχος μιας εκστρατείας που επιχειρεί να αμφισβητήσει τη νομιμοποίησή της.

«Τα μέλη της αραβικής μειονότητας αποτελούν στόχο μιας ρατσιστικής και επιθετικής εκστρατείας, η οποία αποσκοπεί να τους στερήσει κάθε νομιμοποίηση και τροφοδοτείται από τον απερχόμενο πρωθυπουργό και τον κύκλο του για πολιτικούς σκοπούς», ανέφερε.

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«Είναι απολύτως θεμιτό να διαφωνούμε με τους εκπροσώπους των αραβικών κομμάτων, αλλά δεν είναι ούτε θεμιτό ούτε αποδεκτό να δυσφημούμε μια ολόκληρη κοινότητα και δεν θα το επιτρέψω», πρόσθεσε.

«Οι προσπάθειες συλλογικής περιθωριοποίησης και συκοφάντησής τους υπονομεύουν βαθιά τις αρχές που θα πρέπει να καθοδηγούν έναν πολιτικό», συνέχισε.

Οι επιθέσεις του Νετανιάχου στην Κνεσέτ

Την Τρίτη, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του νέου κοινοβουλίου, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον των Αράβων βουλευτών.

Τους χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ», κατηγορώντας τους ότι έχουν ως στόχο «την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».

Σύμφωνα με αναλυτές, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού αποσκοπούν στο να καταστήσουν μια ενδεχόμενη συμμαχία με τα αραβικά κόμματα μη αποδεκτή για την εβραϊκή πλειοψηφία.

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικές διαιρέσεις στο Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στη χώρα, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

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Τα εμπόδια στη συνεργασία

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις της Ενοποιημένης Λίστας και του Ράαμ, ο Άιζενκοτ δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το «πράσινο φως» για μια τέτοια συμμαχία.

Ένας από τους βασικούς πολιτικούς συμμάχους του, ο εθνικιστής Άβιγκντορ Λίμπερμαν, έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συμφωνία με τα αραβικά κόμματα.

Αντί για μια τέτοια συνεργασία, ο Λίμπερμαν έχει προτείνει τη συγκρότηση συμμαχίας με τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα.