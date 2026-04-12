Τραγωδία στην Αϊτή: Ποδοπάτημα με τουλάχιστον 30 νεκρούς σε δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο - iefimerida.gr

Τραγωδία με τουλάχιστον 30 νεκρούς σημειώθηκε στην Αιτή, από ποδοπάτημα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της χώρας.



Το ποδοπάτημα συνέβη στην Ακρόπολη Λαφεριέ (Laferriere Citadel), φρούριο των αρχών του 19ου αιώνα που χτίστηκε λίγο μετά την ανεξαρτησία από τη Γαλλία. Το μνημείο ήταν γεμάτο μαθητές και επισκέπτες, λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας της UNESCO για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, χθες το Σάββατο.

Το συλλυπητήριο μήνυμα στου πρωθυπουργού της Αϊτής



Η τραγωδία συνέβη όταν άρχισε να βρέχει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην είσοδο του χώρου και το πλήθος τράπηκε σε «άτακτη φυγή».

Ο πρωθυπουργός Alix Didier Fils-Aimé είπε σε μια δήλωση ότι «εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους θύματα» οικογένειες και τους διαβεβαιώνει για την βαθιά του αλληλεγγύη κατά τη διάρκεια αυτής της καιρό πένθους και μεγάλου πόνου».