Αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι - iefimerida.gr

Αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ερντογάν υπογράμμισε την ετοιμότητα της 'Αγκυρας να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την επέκταση των επεισοδίων στη Μαύρη Θάλασσα.

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Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η 'Αγκυρα επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, σε συνεννόηση και με τη Μόσχα. «Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη. Πιστεύω ότι η επίτευξη συμφωνίας θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Στοχεύουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία, συζητώντας το θέμα αυτό και με τη Ρωσία».

Αναφερόμενος στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως προέλευσης και προειδοποίησε για τους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα δεν ωφελούν κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτές τις επιθέσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις διαπράττει και ποια είναι η αιτιολογία τους».

Όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία, ο Ερντογάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμησή της.

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Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε Τουρκία και Ουκρανία «φυσικούς συμμάχους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της διμερούς εταιρικής μας σχέσης».