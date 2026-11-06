Αισιοδοξία Τραμπ για το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας: Είμαστε κοντά, η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, όχι όμως με την ουκρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται πολύ κοντά στον τερματισμό του, υποστηρίζοντας ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης ενδέχεται να περιλαμβάνει το σύνολο της Ευρώπης.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία... Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Τραμπ, μερικά 24ωρα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι με στόχο την διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Αναμφίβολα, οι δηλώσεις Τραμπ θα εγείρουν ερωτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι το ανανεωμένο Κογκρέσο θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».