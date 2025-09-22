Αίγυπτος: Ο πρόεδρος Σίσι έδωσε χάρη στον ακτιβιστή Αλάα Άμπντελ-Φάταχ - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, έδωσε χάρη στον ακτιβιστή Αλάα Άμπντελ-Φάταχ, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του τελευταίου.

Ο 43χρονος Αλάα Άμπντελ-Φάταχ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στη φυλακή. Συνελήφθη για τελευταία φορά το 2019 και δύο χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών επειδή είχε αναρτήσει στο Facebook ένα μήνυμα που έκανε λόγο για αστυνομική βία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρόεδρος Σίσι έδωσε χάρη στον αδελφό μου» έγραψε στην πλατφόρμα Χ η αδελφή του, η Σανάα Σεΐφ. «Η μητέρα μου και εγώ πηγαίνουμε στη φυλακή για να ρωτήσουμε από πού και πότε θα αφεθεί ελεύθερος», πρόσθεσε.

«Θα σπάσει η καρδιά μου», σχολίασε η άλλη αδελφή του, η Μόνα Σεΐφ, στην ίδια πλατφόρμα.

Ο πρόεδρος Σίσι έδωσε χάρη σε πολλούς καταδικασθέντες -Μεταξύ αυτών και ο Αλάα Άμπντελ-Φάταχ

Σύμφωνα με τον Τάρεκ αλ Αουάντι, δικηγόρο και μέλος της επιτροπής που εξετάζει τα αιτήματα για απονομή χάρης, ο Άμπντελ-Φάταχ θα αποφυλακιστεί αμέσως από τη φυλακή του Ουάντι Νατρούν, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καΐρου. «Όλες οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν, απομένει να πληροφορηθεί η διεύθυνση της φυλακής τη δικαστική απόφαση», ανέφερε.

Το Al-Qahera News, μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στην κυβέρνηση, μετέδωσε ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να δώσει χάρη «σε πολλούς καταδικασθένετες», μεταξύ των οποίων είναι και ο Αλάα Άμπντελ-Φάταχ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιούλιο, οι δικαστικές αρχές είχαν ζητήσει να διαγραφεί το όνομα του Άμπντελ-Φάταχ από τον κατάλογο των προσώπων που κατηγορούνται για τρομοκρατία, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες έρευνες δεν αποκάλυψαν καμία σχέση του με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, οργάνωση που έχει τεθεί εκτός νόμου στην Αίγυπτο. Η μητέρα του, η ακτιβίστρια και καθηγήτρια πανεπιστημίου Λάιλα Σουέιφ, πρόσφατα έβαλε τέλος στην απεργία πείνας που πραγματοποιούσε επί 10 μήνες, ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ο ίδιος ο Άμπντελ-Φάταχ έκανε απεργία πείνας από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε θέσει πολλές φορές το θέμα της φυλάκισής του στις αιγυπτιακές αρχές. Τον Μάιο, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ χαρακτήρισαν αυθαίρετη την κράτησή του και ζήτησαν την αποφυλάκισή του.

Ο Αλάα Άμπντελ-Φάταχ, που έχει σπουδάσει μηχανικός, ήταν κορυφαίο στέλεχος του κινήματος «Κεφάγια» («Αρκετά») που από το 2005 ζητούσε την αποχώρηση του Χόσνι Μουμπάρακ από την εξουσία. Συμμετείχε στις κινητοποιήσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011 αλλά και στις ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι το 2013 καθώς και σε εκείνες που ακολούθησαν μετά την ανατροπή του από τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι. Έχει φυλακιστεί πολλές φορές από το 2006, από όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις της Αιγύπτου.

«Ο Αλάα, γνωστός από το 2011 για τον αγώνα του κατά της προσαγωγής πολιτών σε στρατοδικεία, ενσαρκώνει μια αντιπολίτευση που είναι ανυπόφορη για το καθεστώς» σχολίασε ο Αιγυπτοπαλαιστίνιος ακτιβιστής Ράμι Σάαθ, που υπήρξε και ο ίδιος πολιτικός κρατούμενος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2022, ενώ ήταν ήδη φυλακισμένος, ο Αλάα Άμπντελ-Φάταχ πήρε τη βρετανική υπηκοότητα χάρη στη μητέρα του, η οποία έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ